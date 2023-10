¿Vender suplementos alimenticios es buen negocio? Rebeca habló de su experiencia

Rebeca Landa encontró en la venta de licuados y tés elaborados con suplementos alimenticios una forma de emprender y tener ingresos que pueden ir creciendo con el paso del tiempo.

Ella expone que su inicio se dio por invitación de un familiar. “La verdad en un principio no me agradó el sabor de los alimentos, pues para la cena acostumbraba tacos, hamburguesa o una torta, así que ingerir un batido no fue para nada agradable”.

Agrega que en un país como México en el que una gran parte de la población tiene hábitos alimenticios inadecuados que inciden en padecer enfermedades como obesidad y diabetes, “es complicado y difícil aceptar que un suplemento alimenticio puede llevarnos a ser sanos y, por qué no, a iniciar un negocio”.

Indica que su trabajo es invitar a más personas a integrarse a un club de nutrición. “Cuando aceptan entrar a probar los productos se les sirve un té de sábila, o aloe vera, que ayuda a la limpieza del aparato digestivo y una malteada que contiene numerosos nutrientes, lo que puede considerarse un desayuno”.

Aspecto del negocio de Rebeca en Xalapa

Resalta la importancia que tiene para mujeres y hombres xalapeños el poder iniciar un negocio en el sector de la salud, “cada vez hay más salas de nutrición porque las personas se hacen conscientes de que deben dejar los malos hábitos”.

Indica que la marca que vende es Herbalife, que le ha permitido crecer en su emprendimiento, “porque entre más personas inviten y participen en este programa de suplementos alimenticios se reciben descuentos en las compras y eso es bueno para todos”.

Cuestionada respecto a ¿si estos productos son caros? Dice que depende de la forma en que se analice, “porque en mi opinión sale más caro pagar medicamentos y doctores para curar enfermedades que invertir en comprar licuados y proteína que harán sentir mejor, dan energía y evitan muchos males".

Indica que ella lo recomienda porque su vida cambió cuando dio un viraje a sus hábitos alimenticios, “por eso invita a la gente a darse una oportunidad, no se obliga a nadie, solo se dan opciones para comer sano, verduras y frutas, pero apoyándose de un producto que contiene elementos naturales que ayudan a mejorar la salud.

Resalta que ella no promociona ni vende medicamentos, “es simplemente nutrición, cosas saludables”.

Expresa que sabe que se ha dicho que se trata de un negocio piramidal, “pero en mi opinión no es así, que uno crece en sus recursos si vende más, como cualquier otro producto natural, pero la gente se tiene que dar la oportunidad de hacer cambios para mejorar, pero en mi caso me gustó como una forma para emprender y creo que no vendo nada que le haga daño a nadie”.

Lo importante es que más personas hagan conciencia sobre alimentarse mejor para vivir mejor, para evitar ser parte de las estadísticas sobre obesidad y diabetes.

En promedio, se gasta menos de cien pesos en un desayuno de licuado o té en estos clubes de nutrición que hay en Xalapa. En su caso instaló el suyo en la avenida Primero de Mayo, en San Bruno.