Diario de Xalapa abre puertas al Bachillerato “Leona Vicario”

Estudiantes del Cuarto Semestre “F” del turno matutino de la carrera de Ventas del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 165 “Leona Vicario” visitaron las instalaciones de Diario de Xalapa para conocer el proceso de elaboración e impresión.

Los jóvenes interactuaron con los responsables de las áreas de digital, redes sociales, publicidad y conocieron del trabajo en prensas, el área de redacción y la generación de las notas informativas diarias y fotografía.

Pamela Barajas Vázquez afirmó que se trató de una experiencia interesante que le permitió conocer más de este medio de comunicación impreso y su proceso de producción.

Estudiantes conocieron los diferentes departamentos del Diario de Xalapa | Foto: Jesús Escamiroza

¿Cómo la pasaron los estudiantes en el Diario de Xalapa?

Doble Vía ¿Le temes a la inteligencia artificial? No te quitará el trabajo, afirma investigador

“Me gustó cómo nos explicaron lo de los costos de publicidad y se me hizo bastante interesante y también cómo hacen el periódico, las máquinas, también eso me gustó, se me hizo bastante interesante”.

Por su parte, Manuel Castañeda, expuso que fue una buena experiencia, de inicio al conocer las máquinas en las que se imprime el periódico, y conocer todo el proceso para la contratación de publicidad, la generación de las notas y el manejo de la página web, “fue una bonita experiencia”.

“Me gustó demasiado cómo nos explicaron las cosas y cómo es que se van desarrollando en diferentes áreas todo lo que viene en el periódico”, añadió Alejandra Caballero.

El jefe de grupo Adán Luna Flores apuntó que, al estar estudiando la carrera en Ventas, conocer todo lo que se realiza en el Vocero de la Provincia en términos publicitarios, fue importante para ellos.

“Aprendimos muchas cosas, cómo se hacen los diarios, cómo trabajan cada quien, para hacer la publicidad, el manejo de los precios para publicar una publicidad en un periódico, siento que es una información muy importante para nosotros, ya que somos de la carrera de ventas y pues nos gustó a todos esta experiencia y nos llevamos el conocimiento”, agregó.

Lee más: ¡Increíble! Estudio muestra que la tecnología nos hace menos inteligentes [Video]

Incluso visitaron el área de prensas | Foto: Jesús Escamiroza

A la visita a esta casa editorial asistieron los alumnos Manuel Castañeda, Emiliano Rico, Alejandra Caballero, Jatziri Méndez, Michelle Soriano, Ashly Cobas, Xel Sac Guadalupe, Pamela Barajas, Diego Castillo Álvarez, Sandra Yarely Morales, Samantha Sofía Farfán, Celic García Ayala, Paulina Marlen Sandoval Rodríguez, Juan Carlos Ortiz Palacios, Zully Fernanda Olvera, Bryan Adrián, Camacho.

Además, Allyson Daniela López Rodríguez, Rafael Arroyo Moreno, Ángel de Jesús Centillo, Adán Luna, Vanesa Rivera, Samantha Molina Reducindo, Yazmín Álvarez Martínez, América Rivera García y Jesulin Martínez Martínez.