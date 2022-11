Tienen cita romántica, hombre la deja sola con todo y la cuenta ¡escapó por el baño! [Video]

Un par de jóvenes que se encontraban en una cita fueron el centro de atención ya que mediante un video en TikTok la joven mencionó su preocupación por que su acompañante el cual se habría ido al baño no regreso a la mesa, es más todo indica que desapareció y encima dejo a la joven con todo y la cuenta.

Las citas siempre han sido un tema complejo, conozcas o no conozcas a la personas con la que vas salir a platica, todo se complica cuando es la persona que te gusta la que te acepta salir, pero que pasa cuando en plena cita te enteras que tu “crush” no siente lo mismo que tú, es más ya te tiene en la friendzone y no hay para cuando salir, en esta historia la opción fue salir corriendo.

El video comienza con la frase “un chico me invitó a comer y hace media hora que no regresa del baño” la joven preocupada por su cita, pronto se dio cuenta que no iba a regresar, el problema fue cuando le toco pagar la cuenta ya que la persona que la invitó a comer se dio a fuga con la excusa de que estaba en el baño.

¿Por qué abandonaron a una joven en el restaurante?

En un video que dura sólo nueve segundos, la joven enseña el lugar vacío que dejó el que hasta el momento era su acompañante, eso sí, se puede apreciar que el joven no fue tonto ya que primero se terminó el platillo que pidió y luego se fue del lugar.

De acuerdo a la joven su acompañante salió corriendo porque él quería algo más que una amistad con ella pero al saber que la joven sólo quería una amistad pudo ocasionar que su acompañante mejor decidiera abandonarla en el lugar.

Lo que nos deja con la duda es ¿por qué dejarla sola con la cuenta? Es de resaltar que de acuerdo a lo que comenta la joven, fue él quien la invito a comer, por lo que dejarla para pagar la cuenta sola podría tomarse como algo de mal gusto.

Al momento el video ya casi llega al millón de reproducciones, suma 36 mil me gusta y suma más de cinco mil comentarios entre los que no se dejaron esperar las opiniones encontrada, algunos defienden al sujeto ya que al decirle que si ella sólo quería una relación de amistad, sería razón suficiente para abandonarla.

Se puede destacar que muchos de los usuarios se rieron del asunto, alguno no le creyeron y otros publicaron “seguro le dijiste que no estabas lista para una relación…”, “seguro no dejabas el celular”, entre algunas de las opiniones que puede encontrar en el video que posteó en su cuenta de TikTok @Paty_o.r