¿La inflación le pegó a tu bolsillo? Apuesta por crear tu huerto en casa, no es tan difícil

Los beneficios de los huertos en casa o huertos urbanos, a primera vista son dos, el primero es cuidar tu dinero y el segundo que también es importante, mejorar tu alimentación, las llamadas cadenas cortas agroalimentarias son un modelo de alimentación y consumo saludable, además de convertirse en un apoyo para el medio ambiente.

De acuerdo a Greenpeace apostar por este tipo de huertos sería un gran paso para un estilo de vida más saludable, responsable y ecológico, además tienen múltiples beneficios, por ejemplo, se tiene un mayor entendimiento de los procesos de la naturaleza, puedes tener alimentos todo el año, aprender los pasos para el cultivo y calidad de lo que comes, por supuesto, mejoras tus ingresos.





En caso que te haya interesado la idea, pero todavía no te convences, te damos algunos consejos para que vayas armando tu primer huerto, no tiene que ser grande, la idea es que te sientas cómodo ya que no todos estamos listos para los cambios y menos para uno tan drástico como lo es la alimentación.

Pasos para un huerto urbano







Busca un lugar ideal, que tenga luz directa y una toma de agua cerca, lo primero es encontrar una zona en casa que cumpla con una buena iluminación, además de estar cerca de una toma de agua para poder regar los cultivos, normalmente se debe elegir una orientación al sur o sureste. La luz es importante para los cultivos que vamos a realizar.

Ya que tienes un lugar, ahora debes planear a que hortaliza le vas a apostar, recuerda que debes comenzar por las más amigables, podría entrarle a las lechugas, rábanos, rúcula y ajo, son las más accesibles para cultivar, se adaptan fácilmente a los huertos que se elaboran en los recipientes de plástico.

Para que sea más amigable con el medio ambiente utiliza materiales reciclados, no es necesario que tengas utensilios profesionales para armar tu huerto en casa, lo ideal es no gastar tanto, así que reciclar se puede convertir en la mejor forma de armar tu hortaliza; por ejemplo, puedes tener un huacal, tara (las cajitas donde guardan las verduras en la central de abasto).

Se recomienda que se vayan rotando los cultivos, nunca se siembra dos veces el mismo producto ¿por qué? Es probable que el primer cultivo haya terminado con los nutrientes específicos y si repites la planta podría tener deficiencias, además se le podía pegar alguna enfermedad del cultivo anterior.









Al elegir las rotaciones es necesario checar si el primer cultivo fue muy exigente, en caso de serlo, el siguiente debe ser menos exigente; por ejemplo, puedes ocupar las asociaciones positivas o plantas comadres como se les conoce, ya que son se diferentes familias y con diferentes partes aprovechables por lo que no van a competir por los mismo nutrientes.

Por último, trata de hacerlo biodiverso, esto quiere decir que es mejor aportar por cultivos diferentes, desde plantas aromáticas, medicinales o flores, para ayudar a conseguir un espacio equilibrado, para evitar posibles plagas enfermedades.