“Hay veces que estas cosas pasan”: Influencer viaja a México y termina con el rostro deforme [Video]

“Estoy cansado de ver caras bonitas y cuerpos perfecto” detalló el influencer español Dani Schepers, que aprovecho un problema que tuvo en su visita a México que le dejo la cara hinchada, casi irreconocible.

A través de sus redes sociales el influencer español criticó que los usuarios en redes sociales sólo muestren la belleza exterior, por lo que al tener la cara hinchada, aprovecho el momento para lanzar su queja, aunque si entras a su perfil de Instagram, verás que todos sus post se basan en su belleza corporal.

Puedes leer también: Conoce el "Reutiliza Bazar"; buscan ayudar a sectores en vulnerabilidad

¿Qué le paso?

Cuenta que durante su visita a México tuvo que asistir a un hospital porque no aguantaba el dolor que tenía en la boca, al no lograr conseguir un dentista, terminó en una clínica en la que asegura que sin explicación alguna le sacaron la muela.

Cultura Leyenda: Quetzalcóatl, el misterio de la ‘serpiente emplumada’ de Coatzacoalcos

Acto seguido, la cara se le comenzó a hinchar y ya no pudo continuar con su recorrido por la zona, lo que dijo fue “Hay veces que estas cosas pasan. Y aquí estoy para compartirla. Te voy a contar la historia de cómo terminé así durante mi viaje a México. Un día me levanté con la boca que me dolía mucho, sentía como que la muela me estaba saliendo, entonces decidí ir al dentista”.

Consternado luego de su visita a la clínica, decidió subir un video platicando su experiencia y cómo terminó con la cara inflamada, pero eso no impidió que pudiera sacarle provecho a la situación y fue cuando posteó la frase “ya estoy cansado de ver sólo caras bonitas y cuerpos perfectos”.

Con el paso del tiempo la cara regresó a su forma natural, por lo que Dani Schepers pudo continuar con su viaje; al momento su reel llega a más de 14 mil vistas por los usuarios de Instagram.

Además logró 363 likes, pero entre los 65 comentarios que recibió, muchos de los usuarios le trataron de explicar porque se le hinchó la cara y algunos lo criticaron por el video que subió ya que sintieron que estaba atacando al país.

Actualmente el influencer se encuentra vacacionando en Bali, ya con la cara otra vez normal.