¿Te quejas de la cooperativa de tu escuela? Conoce los comedores universitarios más lujosos

Lo que podría ser lo más básico y rutinario en la vida de las personas, comer, en algunas universidades es digno para recordar, además de generar grandes momentos, por el hecho de que el lugar donde disfrutan de sus alimentos, es prácticamente uno de los comedores más lujosos, digno de un restaurante de cinco estrellas.

La hora del receso se convierte en una experiencia para los estudiantes de esos lugares, basta recordar que muchas de estas escuelas ocupan edificios muy antiguos o la misma universidad tiene más de 100 de fundación, por lo tanto, cuentan con espacios que podrían pasar por museos.

Importante destacar que lo principal en una cafetería, cooperativa escolar o los llamados comedores estudiantiles, debería ser la comida y comodidad, pero los retamos a ver las siguiente imágenes y no querer por lo sentarse en una de las sillas a apreciar la belleza arquitectónica del lugar, ¿comer? También se podría abrir el apetito durante la visita.

A continuación te presentamos algunos de comedores universitarios más bonitos del mundo, cabe señalar que en muchas de esas escuelas, la colegiatura cuesta miles de dólares o libras, una razón más para tener estos lugares lo más cómodos y bonitos.

Flagler College (St. Augustine, Florida)

Antes de convertirse en universidad, esta escuela que se ubica en San Agustín, Florida, Estados Unidos; fue un hotel que se construyó en 1888, llamado el Hotel Ponce de León, por ese motivo un espacio tan rustico.

Pomona College (Claremont, California)

Lo interesante de este espacio es el mural pintado por el mexicano José Clemente Orozco, que data de 1930, sin duda un lugar en que querrías comer algo, solo por apreciar de cerca la arquitectura.

Universidad de Cambridge (Cambridge, Reino Unido)

Fue fundada en 1209, es la segunda universidad más antigua de habla inglesa y la cuarta más longeva que sigue abierta, todo inicio porque docente de Oxford abandonaron la institución y fundaron esta escuela, esta zona es el comedor de Newnham.

Christ Church College (Oxford, Reino Unido)

El gran comedor que se ubica en la conocida como la Torre Tom o la Catedral de Christ Church, fue sede del parlamento del rey Carlos I, durante la Guerra Civil inglesa.

Universidad de Chicago (Chicago, Illinois)

Por su construcción este lugar se destaca por sus techos de madera oscura, las lámparas de “araña” y la menara como los adornan de acuerdo a las fechas importantes para la universidad, dicho comer se conoce como Cathey.

Universidad de Yale (New Haven, Connecticut)

La escuela cuenta con 14 colegios residenciales y cada uno tiene su espacio para comer, pero de todos uno de los que más destaca es el Commons Dining Hall, por lo amplio y su diseño.

Trinity College (Oxford, Reino Unido)

Otro comedor que pertenece a Oxford, por la forma de sus mesas y sillas, los colores que se utilizaron y los notables detalles estéticos, sin problemas se podría confundir con un salón de banquetes de la realeza.

St. Paul's College (Sydney, Australia)

Al verlo se puede pensar que es parte de un castillo de la época de las cruzadas, el estilo gótico que se aprecia en el diseño, junto a la madera que se ocupó para el techo y el piso, también podría pensarse que es parte de una historia de mago o una iglesia.

Harvard (Cambridge, Massachusetts)

Annenberg Dining Hall, es el lugar donde los estudiantes nuevo ingreso se reúnen a comer, con su estilo gótico de la época victoriana, no esperas mejor recibimiento de las una de las instituciones educativas más reconocidas del mundo.

Sewanee (Sewanee, Tennessee)

La universidad del sur es un lugar que recuerda a la arquitectura de Parques Nacionales, el comedor McClurg, es pintoresco gracias a su diseño de piedra, vigas y ventanas de piso a techo.