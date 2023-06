Tapicería, oficio de Gustavo que da nueva vida a los muebles

La tapicería es un oficio que recupera muebles de buena calidad, “porque los de mala calidad no vale la pena invertirles más”, explica Gustavo Cerdeña, trabajador de la Tapicería y Decoración Tadeo, establecimiento que también realiza muebles a pedido.

Indica que en estas últimas semanas ha habido poco movimiento de trabajo; “pasa que hay meses en que la gente anda gastada y no tiene para este tipo de trabajo, pero siempre cae algo que hacer”.

Este tipo de negocios que hay varios en la ciudad, explica que aparte de una baja de trabajo enfrentan el hecho de que los insumos que necesitan se han elevado, “en el último año deben pagar más del 30 por ciento más y eso pues les impacta igual que a los clientes”.

Tapizar una sala de gran tamaño cuesta entre 8 y 10 mil pesos | Foto: Jesús Escamiroza

¿Qué han provocado la alza de precios en el gremio?

Los que más han elevado su costo son los rollos de hule espuma que son el material con el que elaboran las cubiertas de los sillones y sillas, además de las distintas telas y tacto piel que también es uno de los enseres que más requieren.

Sobre su trabajo, explica que aprendió este oficio desde muy pequeño de su padre, quien fue quien inició el negocio, “es muy bueno porque siempre hay alguien que requiere tapizar una sala, sillas o los asientos de su auto”.

Explica que tapizar permite a las personas recuperar muebles de buena calidad, porque quien tiene una sala que le costó cara y no quiere tirarla, “siempre puede venir con nosotros y darle una nueva vida, con telas de alta calidad, porque hay muebles que no deben ser tirados”.

Tapizar una sala de buen tamaño puede costar entre 8 y 10 mil pesos, lo que no es nada barato, “pero lo que hay que entender es que se da una nueva personalidad a los muebles, se resalta la belleza perdida y por eso es importante recuperarlos”.

Reconoce que la tapizada es un trabajo económico, tampoco implica que se ahorre algo al hacerlo y no comprar muebles nuevos, “porque si compraron una sala en una mueblería de mala calidad, pues no les conviene porque no ahorrarán nada”.

Pero una sala de marca, por ejemplo, una Luis XV, “pues si le conviene a las familias hacer un nuevo tapizado porque lucirán nuevamente como nuevas y la madera les asegura una vida por muchos años y eso les conviene porque en ese caso sí es más barato hacer el trabajo que comprar una nueva”.

Los precios varían. Son de acuerdo a las tales, al grosor del hule espuma y de los detalles que pidan, “pero lo que sí puedo asegurarles es que el trabajo que realizamos son de primera calidad y, por ello, nunca nos falta quien nos recomiende porque le encantó cómo quedaron sus muebles”.

¿Qué otros servicios ofrece Tapicería y Decoración Tadeo?

Asimismo, Gustavo Cerdeña comenta que en este negocio se elaboran muebles y salas a diseño. “El cliente nos dice su idea y nosotros la desarrollamos y es uno de nuestros negocios más buscados”.

También realizan vestiduras de automóviles, todo tipo, las que van en el techo y todas las carpetas que llevan. Cuando los clientes llegan, preguntan y entonces se les hace un presupuesto, “nos adaptamos a las necesidades de ellos, pero siempre manteniendo una alta calidad en nuestros trabajos. Como nos gusta lo hacemos bien y con telas de calidad”.

Este negocio funciona en la calle Roble, de esta ciudad, desde hace 15 años trabajando, pero su padre que lo fundó lleva más de 30 años dedicado a este oficio.