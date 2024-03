Karely Ruiz entregó herramientas para combatir incendio en el Cerro del Xochío [Video]

Acultzingo, Ver.- En medio de una multitud entre jóvenes y adultos, la influencer regiomontana, Karely Ruiz, llegó a la localidad de Tecamalucan en el municipio de Acultzingo, a la zona conocida como La Cuesta, donde se instaló un centro de acopio.

Karely Ruiz entregó apoyo a brigadistas que combaten incendio en cerro del Xochío

En el sitio, los brigadistas voluntarios llegan al sitio para pedir herramientas y equipo de protección que fue donado por la población y luego de ascender al Xochío bajan a hidratarse y comer.

Puedes leer también: Se solidarizan: Karely Ruiz y Vale Queen apoyarán a afectados por incendios en Veracruz

Con palas, picos y fumigadoras manuales, a bordo de camionetas tipo redilas, Karely Ruiz arribó a la zona antes mencionada para hacer entrega de las herramientas para los brigadistas voluntarios.

Cabe destacar que desde temprana hora empezaron las labores de sofocación en el incendio forestal del cerro Xochío.

Gossip

En medio de una multitud, en la primera parada que hizo, fue en la gasolinera de Tecamalucan, donde sea saludar a quienes esperaban a bordo de carros y motos, para luego estos mismos ascender al cerro

Luego, emprendió su viaje hacia el centro de acopio que se ubica aproximadamente a 50 minutos de la carretera federal hacia Acultzingo.

Cercana a la zona, Karely bajó de su vehículo y abordo una ambulancia que la llevo hasta el sitio, se colocó arriba de una de las camionetas y con una cadena humana por parte del los voluntarios empezaron a descargar las herramientas.

No obstante, el silencio que pidió Karely fue interrumpido, debido a que una ciudadanía y voluntaria brigadista hizo énfasis en que el gobierno del estado no les ha apoyado, pues incluso las herramientas que tienen han sido donados e incluso personal del gobierno del estado no ha acudido al sitio.

En el lugar, también, los jóvenes y adultos agradecieron a Karely que llevará la ayuda. Antes de realizar la descarga del segundo camión, la joven influencer se sintió mal, por lo que volvió a bordar la ambulancia y bajó, para luego subirse a su camioneta y emprender el regreso a la Ciudad de México.