De Oppenheimer a Elementos; cierra el año con las películas más populares del 2023

Una de las actividades preferidas por muchos es sin duda salir a disfrutar de una buena y entretenida película.

Ya sea que asistas al cine o prefieras gozarla en la comodidad de tu casa a través de las populares plataformas de streaming este año dejó varias cintas que merecen ser vistas en más de una ocasión.

Aunado a ello, las series se han colocado entre los contenidos más consumidos entre jóvenes y adultos. Ya sea que seas fanático de la comedia, suspenso, drama o cualquier otra categoría, a continuación te compartimos una lista de las películas más populares para despedir este 2023 a lo grande.

¿Cuáles son las películas más populares de 2023?

Prepara las botanas que más te gusten para disfrutar de esta lista que no contiene un orden específico de mejor a peor, ya que hay gustos para todos y podrás comenzar con tu favorita.

John Wick 4

Para todos los amantes de la acción, el 2023 contó con un capítulo más de la popular franquicia de John Wick, un exasesino que se ve forzado, por distintas circunstancias, a regresar a este mundo que lo dejó con múltiples secuelas.

En este cuarto capítulo Wick regresa con la infaltable acción que atrajo a miles de personas con películas envueltas de auténtica adrenalina en cada parte. Enemigos, golpes y venganza es algo de lo que encontrarás en esta cinta.

— John Wick (@JohnWickUK) June 1, 2023

Air

¿Fanático de los tenis y el deporte? Esta cinta está dedicada a todos los amantes de estos mundos al narrar la historia de cómo la empresa Nike logró conseguir a Michael Jordan, uno de los deportistas más grandes a nivel mundial.

De forma divertida y como una especie de tributo a este deportista, la cinta te encantará de principio a fin al demostrar también todo el proceso creativo y empeño que la empresa tuvo que pasar para convertirse en una de las más reconocidas de todos los tiempos.

Buena película, buenos actores y una historia bien desarrollada. #Nike en su búsqueda de una estrella del básquetbol, para afianzar su participación en el mercado del deporte ráfaga 🏀.

— Secuencia Inicial (@YairFA) December 24, 2023

Barbie

¿Cómo sería cambiar el mundo perfecto de Barbie? Esta cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling narra los cambios que afectan a este mítico personaje al viajar al mundo real y descubrir que no todo es perfecto.

La comedia abarca varios temas desde el amor hasta el cierto machismo que aún se puede encontrar en varias partes, pero no dejando de lado el sentido del humor que te dejará, hasta cierto punto, una enseñanza.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Con una espectacular animación, Spider-Man regresa a las pantallas con esta cinta que reunió a miles de fanáticos en los primeros días de su estreno a lo largo del mundo.

La entretenida cinta continúa la historia de Miles Morales adentrándolo esta vez al multiverso donde logra a conocer a cientos de superhéroes de su misma especie. Recomendada para toda la familia.

— Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) December 27, 2023

Oppenheimer

Cillian Murphy regresa con esta película que robó miradas al abordar la temática de la creación de la bomba atómica. La historia se desenvuelve entre los años de 1942 y 1946 donde se narra la historia del gobierno de Estados Unidos al financiar este proyecto.

La cinta pone en el terreno a su creador y toda la responsabilidad que vivió con dicha creación. Sin duda es una película que sí o sí debes ver.

— Oppenheimer (@OppenheimerFilm) October 17, 2023

Elemental

Chicos y grandes han sido maravillados con Pixar y todas sus creaciones, prueba de ello es la recién estrenada Elemental, donde se narra la historia de dos personajes que buscan un lugar en el mundo.

¿Enamorados cuando deberían caerse mal? La divertida y curiosa historia podrás encontrarla bajo un creativo universo envuelto en seres del fuego, agua, tierra y aire.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Los integrantes de esta inolvidable agrupación regresan con una aventura más que se volvió una de las favoritas de Marvel al narrar el pasado de Gamora y Rocket.

Acompañada de la característica comedia del grupo que las anteriores entregas, la película promete horas de entretenimiento, ¿te animas?

Si te gusta el Cine 🎬 del género de Ciencia Ficcion no dejes de disfrutar “ Guardianes de la galaxia Vol. 3 (2023)“ 🇺🇸

Sinopsis

— Cplatam (@Cplatamx) December 29, 2023

The Flash

Aunque se criticó mucho y denominada prácticamente como un “desastre”, la película, si le das una oportunidad, resulta ser una de las más entretenidas de este 2023.

Envuelta de drama y humor resulta ser un buen atractivo para todos aquellos que simplemente buscan entretenerse al abordar una historia similar a Spider-Man con algo “parecido a los multiversos”.

Super Mario Bros: La película

Basada en los entrañables personajes de Nintendo, esta película fue prácticamente un éxito en taquillas y ahora la puedes disfrutar en el servicio de streaming de Amazon.

Personajes que han formado parte de la infancia de muchos vuelven en una historia llena de aventuras, carcajadas y risas garantizadas para chicos y grandes.

Scream 6

Con los infaltables sustos y la fórmula de varios años, Scream regresa con un “reboot” para todos los fanáticos que sitúa la historia a la ciudad de New York. Acción y suspenso son las palabras clave de esta cinta perfecta para una noche de terror.