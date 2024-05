Locutora se burla de extorsionador en VIDEO "inscríbete a mi curso para que mejores en tu trabajo"

Córdoba, Ver.- No cabe duda que los estafadores se han modernizado y han tenido que actualizar sus estrategias para tratar de estafar a las personas, ya sea de forma presencial, a través de llamadas de celular, correos electrónicos o inclusive páginas web que son diseñadas con el único fin de enganchar a las personas y tratar de sacarles dinero.

Las formas de estafar a las personas han sido diversas y con el paso de los años los extorsionadores han tenido que mejorar sus técnicas para obtener dinero de quienes llegan a creer en ellos.

Y es que as estafas pueden darse en mercados sobre ruedas donde encontramos a las personas que hacen show y supuestos concursos de apuestas para adivinar en el juego “donde quedó la bolita”, donde se usan tres vasos y una pequeña pelota la cual es escondida dentro de un vaso y el jugador debe adivinar dónde está la pelota.

Este es solo una de tantas formas que usan los estafadores que operan en las calles, en mercado, en ferias. Pero ahora también ya podemos encontrar estafadores de “cuello blanco” es decir aquellos que estudian y se preparan para cometer sus fechorías y quitar dinero a las personas a través de técnicas más sofisticadas y utilizando la tecnología.

¿Cuáles son los principales fraudes cometidos en México?

Los principales fraudes que se han estado cometiendo en México en los últimos años son a través de llamadas de celular y mensajes de texto, en donde supuestos trabajadores de bancos, empresas de mensajería, o algún otro supuesto servicio contactas a sus víctimas.

Y es que en la actualidad los número de celular los pueden tener personas que ni nos imaginamos por ello es que algunas personas han optado por no contestar llamadas de números desconocidos o que tengan una lada diferente a su lugar de residencia.

Algunos estafadores te llamarán y te dirán que tienes un crédito aprobado, que supuestamente realizaste una compra por una cantidad considerable y que debes dar tus datos de la tarjeta y tus claves así como dar clic a una liga que te enviarán por mensaje de texto a tu celular, que te has ganado algún premio de un sorteo, que tu paquete no llega porque está desaparecido pero que para reembolsarte el dinero debes dar cierta información personal, entre otras historias más.

La astucia que usan los estafadores es tan profesional que en sus llamadas suelen modular y hablar como lo hacen los trabajadores de los bancos, por ello muchas personas se confían y suelen caer en estas estafas.

Es por ello que te compartimos estos ejemplos para que estés alerta, y en caso de recibir una llamada donde te digan que debes dar clic a una liga que te enviarán, que debes depositar dinero a tal cuenta, que debes hacer una trasferencia o algún otra historia, lo primero que debes hacer es colgar y comunicarte directamente con el banco para saber qué está pasando y así evitar dar informes a los estafadores.

Pero en estos días una mujer, Andy Alducin (aldu903) se ha vuelto viral en TikTok debido a que recibido una de estas llamadas, en donde un supuesto trabajador de un banco le hablo a las 10 de la noche para decirle que se le había autorizado un crédito por el buen uso de su tarjeta.

Obviamente la mujer sabía que ella no había solicitado tal crédito y que era muy extraño recibir una llamada del banco a esa hora por lo cual le hizo caso a su intuición y descubrió a tiempo que se trataba de una estafa. Pero se puso abusada y logró tomar el control de la situación, tanto que hasta vaciló a su estafador.

Y es que al descubrir que la llamada era una estafa, decidió seguirle por un momento el juego a defraudador, y ella comenzó a hablar como una locutora de radio.

“Podrías repetir lo que has dicho, no he escuchado con claridad” y después volvió a interrumpir al estafador, “Disculpa que te interrumpa, excelente noche de lunes, son las 10 de la noche con 15 minutos, altas horas de la noche en mi opinión, creó que no son horas para estar trabajando, sin embargo ya que me llamaste te platicó, te comentó que yo no hice alguna petición de un crédito”, dijo la mujer.

Después de que ella le reitera al estafador que ella no pidió ningún crédito se hacen de palabras, pero al paso del tiempo Andy es la que toma las riendas de la charla y empieza a decirle al hombre que tiene mala dicción y que requiere mejorar este problema.

A lo cual le menciona que ella da clases de locución y que puede ayudarle a tener una mejor forma de hablar para que se entienda lo que dice.

“No le voy a dar clic a ninguna liga, pero sin embargo ya que estamos en esta llamada, puedo comentarte que tiene una dicción que deja mucho que desear, pero para tú suerte voy a tener una MasterClass en locución el próximo 7 y 8 de junio en donde podrás aprender y adquirir técnicas para mejorar tu dicción y ser mejor en tu trabajo”, dijo la mujer.

A lo cual el supuesto trabajador del banco responde; “Muchas gracias señorita la verdad es que yo no necesito ahorita cursos”, pero ella lo interrumpe con este mensaje, “No, sí lo necesitas y urgentemente, así que sin más por el momento me quedo con tú contacto para hacerte llegar la información de mi próxima MasterClass en locución modalidad virtual”.

La mujer sigue insistiendo en que el hombre tome este curso en línea para que aprenda a hablar mejor, pero el estafador la verse descubierto intenta intimidarla pero ella simplemente termina la llamada. te dejamos el video para que veas como fue el bochornoso momento.

@aldu903 Tienen toda la semanaaaa hablándome por un supuesto préstamo y aproveché para venderle mi masterclass de locución modalidad virtual JAJAJAJA 🤣 que sí es real ehhh jajaja es el 7 y 8 de junio! Más información al correo: andyalducinlocutora@gmail.com ♬ sonido original - Andy Alducin

¿Qué hacer en caso de recibir una llamada de un estafador?

Casos como estos se repiten todos los días, lamentablemente hay personas que por falta de conocimiento llegan a caer en las manos de estos estafadores y les quitan dinero de sus cuentas bancarias o les quitan contraseñas y datos personales que son utilizados de forma delictiva. Por ello es importante que evites caer en las redes de estos estafadores.

En caso de que recibas una llamada donde te piden datos personales, que le des clic a una liga que te enviarán o que intenten intimidarte diciendo que saben dónde vives y trabajas, lo mejor es que cuelgues y de forma inmediata reportes el número al 911 en donde especialistas te asesorarán. Lo importante es que no te dejes intimidar y sobre todo que no te roben tu dinero, que es lo que buscan estas personas.