Masturbación: doctora explica mitos y verdades

La masturbación es un acto sexual, normal y saludable en el cual un individuo estimula sus genitales para obtener placer sexual. Este acto es muy común en hombres y mujeres de todas las edades, y juega un papel en el desarrollo sexual saludable.

Distintas investigaciones han señalado que tan solo en Estados Unidos, se masturban aproximadamente adolescentes de 14 a 17 años, cerca del 74% de los hombres y el 48% de las mujeres.



Por parte de los adultos mayores, cerca del 63% de los hombres, y el 32% de las mujeres entre 57 y 64 años se masturban.

Existen diversas razones para masturbarse, ya sea por diversión, placer e incluso liberar tensión. Algunas personas se masturban solas, mientras que otras lo hacen con una pareja.

Mitos

No suele haber evidencia científica que demuestre que esta actividad cause algún efecto adverso, aunque aún es motivo de muchos tabúes en la actualidad.



La masturbación no causará: Ceguera, palmas peludas, impotencia en etapas posteriores de la vida, disfunción eréctil, encogimiento del pene, curvatura del pene, recuento bajo de espermatozoides, infertilidad, enfermedades mentales o debilidad física.



A algunas personas les preocupa que su pareja se masturbe debido a que suelen pensar que su relación debe ser insatisfactoria si lo hacen | Foto: Pixabay

Verdades

Existen pocos estudios que se enfoquen en los beneficios que conlleva el masturbarse sin embargo, algunas investigaciones sugieren que esta actividad puede ayudar en:

Mejorar el sexo

Aliviar el dolor del vientre

Aliviar los cólicos menstruales

Mejorar el estado de ánimo

Estimular la concentración

Mejorar la calidad del sueño

Liberar la tensión

Reducir el estrés

La masturbación también reduce los embarazos no deseados y previene las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la transmisión del VIH.

¿Existe alguna consecuencia?

En muy pocos casos, algunas personas se masturban más de lo que quisieran, lo que puede llegar a convertirse en una adicción, siendo este el caso podría tener las siguientes consecuencias:

Un psicólogo, psiquiatra o terapeuta sexual pueden tratar algún efecto adverso de la masturbación.

Dejar de asistir a trabajar, a la escuela o a eventos sociales

Servir como un escape de los problemas de una relación