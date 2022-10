Mujer amarra a su pareja del cuello y lo saca a pasear como si fuera su mascota [Video]

Lo que pudo ser un día común y corriente para Emily Ángel Balderrama, se convirtió totalmente en algo fuera de la común al llegar a una minisúper, en lo que dicen es Ciudad Juárez y toparse con una pareja, la mujer tenía a su compañero amarrado del cuello con un cinturón, los estaba paseando por la calle.

Con la frase “si no andamos así mejor no quiero nada” la usuaria de Facebook compartió el video de la peculiar pareja, el cual ya rebasó el millón de reproducciones, entre los comentarios las opiniones, como siempre están divididas, mientras a unos les parece gracioso a otros se les hace una grave falta de respeto ¿tú qué opinas? Claro, antes te vamos a mostrar el video.

Al momento se presume que el video se grabó en Ciudad Juárez, pero no se ha confirmado y en cuenta de Facebook Emily Balderrama no tiene ubicación, pero eso no quita que sea algo fuera de común, salir a comprar la despensa amarrado, aunque en los comentarios dicen que se puso raro “juaritos”.

Mujer amarró a su pareja y lo sacó a pasear

En el video se puede apreciar como la mujer tiene un cinturón de color negro amarrado del cuello de su pareja, no se ve que estén peleando, simplemente van saliendo de la tienda, eso sí, el hombre lleva las bolsas del mandado y ella se limita a guiarlo.

Acto seguido se bajan de la banqueta y parece que no saben a dónde dirigirse, pero optan por gira a su derecha y continuar con su camino, cabe señalar que el señor no se ve agobiado por la situación en la que está, es más, si ves detenidamente el video se ve que sonríe, pero eso ya sería interpretar.

Al momento el video cuenta con un millón 600 mil reproducciones, se ha compartido 51 mil veces, entre los comentarios en la cuenta de Facebook de Emily, sólo se limitan a platicar de la situación pero ningún comentario muestra enojo o indignación por el hecho.









En cuanto a las reproducciones, muchos de los que compartieron el video en todo de burla escribieron cosas como “quiero” “quién para” “que ganas” “metas” muchos comentarios en tono de burla y uno que otro poniendo que la señora es tóxica.

Cabe destacar que la usuaria que subió el video se mostró sorprendida y publicó en su muro un agradecimiento a los que se tomaron el tiempo de compartir su publicación y hacerla viral, algo que no se esperaba.