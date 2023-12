¿En peligro la Nochebuena? Comerciantes con bajas ventas en mercados de Veracruz

Veracruz, Ver.- A unas horas de la Nochebuena, los comerciantes de la zona de mercados de la ciudad de Veracruz reportan que las ventas están muy bajas mientras que los pocos clientes se miden para no gastar mucho en la cena e incluso buscan opciones más económicas para ahorrarse algunos pesos.

De acuerdo con Enrique Manuel, comerciante del mercado Unidad Veracruzana, el pollo siempre es la opción más económica para la cena del 24, sin embargo, los ciudadanos no están comprando porque les parece caro que el kilo este entre los 44 a 46 pesos.

¿Cómo son las ventas para comerciantes de mercados de Veracruz?

Recordó que en años anteriores, para estas fechas se vendían de 150 a 200 pollos diarios y en la actualidad comercializan entre 40 a 60 y en estos días no pasan de las 50 piezas.

“Las ventas están bajas, el kilo de pollo está en 42 pesos con menudencia y muslo con pierna a 38 pesos pero nos dicen que está caro, que no tienen dinero, anteriormente a esta hora ya teníamos vendidos de 100 a 150 pero ahorita 60 a los trancazos”, externó.

¿Cómo es la venta de frutas?

Celso Ortega, otro de los comerciantes, mencionó que la venta de frutas para el tradicional ponche está paralizada, sobre todo la manzana que como está entre los 40 a 45 pesos, la gente considera que está todo muy caro y que no tiene dinero.

“Está muy tranquilo, no hay venta y este sábado no creo que repunte, ojalá salga pero la verdad es que todo vino caro y la gente no quiere comprar”, externó.

Ante este panorama, los jarochos están buscando otras opciones de platillo para la cena a modo de ahorrar algunos pesos en la compra de los productos y aditivos que llevan comidas como el pavo, la pierna y costilla, por nombrar algunos.

El pollo siempre es la opción más económica para la cena del 24, sin embargo, los ciudadanos no están comprando | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

“Todo está carísimo, el tomate está en 44 pesos y lo vamos a utilizar para hacer hamburguesas, este año es lo que vamos a comer como una opción más económica, no será la típica cena pero sale más barato”, expresó, María Guadalupe mientras escoge unos tomates.

Erika Benítez comentó que recorrió todo el mercado y algunos centros comerciales para hacer compras graduales y buscar las opciones más económicas. Mencionó que gastó alrededor de 2 mil 500 pesos a 3 mil pesos porque los productos a comparación del año pasado subieron de precio.

“Me gaste entre 2 mil 500 a 3 mil pesos y estamos hablando de una familia de cuatro personas que nos vamos a reunir, pero todo está muy caro”.

Ciudadanos han recorrido mercados y algunos centros comerciales para hacer compras graduales y buscar las opciones más económicas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En el área de mercados, algunos comerciantes ofrecen otros productos como hojas de tamal para que la gente prepare sus tamalitos, según su gusto y aunque ofrecen el rollo a 50 pesos, durante la mañana de este viernes apenas colocaron seis paquetes.

En tanto, en los centros comerciales, algunos productos como las cremas que se utilizan para platillos como la ensalada se están ofertando entre los 16 a 25 pesos el paquete pequeño y 42 los recipientes grandes.

Las frutas como las manzanas y uvas también tienen ofertas y se comercializan entre los 30 a 90 pesos.