Pecas en el rostro por horas home office

Las personas que trabajan desde casa haciendo home office están generando pecas en su rostro, mismas que son ocasionadas por los rayos gamma que emiten computadoras, celulares o ipad.

La capa externa que tocamos y vemos frente a un espejo protege de toxinas, bacterias y pérdida de líquidos pero desde el inicio del confinamiento para prevenir Covid-19, presentan lesiones en quienes trabajan desde el hogar.

La especialista en cosmetología, María Martha Sánchez Hernández explicó que el pasar más de cuatro horas frente a cualquier dispositivo que emite rayos gamma, las células del rostro se queman en un ligero nivel.

“El protector solar no es para cuando vayas a la calle o a la playa, el estar frente a una computadora, frente a un foco que esté irradiando luz a tu piel es una forma de quemarla superficialmente, te ocasiona lo mismo como si fuera los rayos del sol”, dijo.

La defensa de la epidermis se reflejará al ocupar protector solar superior al número 60 y de preferencia marcas no tan comerciales que dotarán los nutrientes que la piel requiere diariamente.

No solo me lo coloco a las 7 u 8 de la mañana y me va a durar todo el día, con el sudor se te va a caer

La entrevistada recalcó que lo idóneo es aplicarlo cada 3 o cuatro horas con pequeñas “palmaditas”, no vaciar un poco en la mano y esparcirlo hasta dejar de sentirlo en los dedos.

Si las manchas en el rostro incrementan al paso de los días o cambian de color, es recomendable acudir con un especialista para atender la situación lo antes posible.