Familias abarrotan tiendas por "Peinado loco" y "Calceta loca"

Veracruz, Ver. Luego de que en algunos colegios se pusieran de moda los temas de “un día de peinado loco” y el “día de la calceta loca” en el marco de los festejos del Día del Niño, este domingo padres de familias inundaron la zona de mercados y tiendas departamentales buscando aerosoles de colores, sombreros y otros accesorios para que sus hijos disfruten de esta celebración.

Aunque se trata de un gasto extra, los padres de familia aseguran que se vale consentir a sus pequeños porque todo es previo al 30 de abril y apoyar su creatividad.

¿Qué hacen padres para consentir a sus hijas e hijos?

Familias buscan consentir a infantes en el Día del Niño | Foto: Ingrid Ruiz /Diario de Xalapa

"No sé bien de donde haya nacido esto del día del peinado y la calceta loca, apenas el año pasado mi hija me dijo que la maestra había pedido y yo le hice algo muy sencillo pero después vi que varias escuelas realizaron esa actividad, me pareció muy divertida y este año vine a buscar un aerosol de color rosa y algunos accesorios para que cumplirse ese gusto a mi pequeña”, expresa la señora Mara Castro Rojas.

Algunos colegios empezaran la celebración del Día del Niño en el transcurso de esta semana, por lo que un día pidieron que vayan con peinados locos y otro día con calcetas locas.

Ante esto, las tiendas de disfraces se vieron abarrotadas de padres de familia que pedían el aerosol de colores, pelucas, sombreros y calcetas.

“Desde el viernes han estado viendo los padres de familia a pedir los aerosoles, de hecho ya se nos acabaron los de color verde y azul, fueron los de mayor demanda y también están pidiendo las calcetas de colores, algunas lisas porque les van a poner accesorios”, comenta Renata de la tienda Disfraces Lezama.

Los aerosoles de colores se vendieron entre los 60 a 80 pesos, mientras que las calcetas en 30 a 50 pesos dependiendo la calidad. Esta actividad se desarrolla principalmente en el nivel básico de jardín de niños y primarias.

Se sabe que la idea original de los “peinados locos” surgió en Estados Unidos y poco a poco llegó a México; en el 2022 un colegio del estado de Guanajuato se hizo viral porque en la festividad del Día del Niño se pidió a los alumnos que mostraran sus mejores peinados.