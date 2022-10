¡Cuidado! Hábitos en el desayuno podrían no ayudarte como piensas [Video]

Muchos consideran que el desayuno es la comida más importante del día, pero todo se basa en el tipo de alimentos que consumas; esta idea del desayuno se debe a que es lo primero que comes en el día, que es de donde puedes obtener la energía necesaria para comenzar tus actividades, pero ¿estás comiendo bien? ¿Sabes qué alimentos son los más adecuados?

De acuerdo a la Secretaría de Salud el desayuno es de las comidas más importantes del día debido a que son los primeros alimentos que ingerimos luego de pasar un largo ayuno que es cuando estamos dormidos, además en por las mañana cuando se necesita la mayor cantidad de energía por las actividades que se realizan.

Ante de mencionarte que es lo podrías comer para mejorar tu alimentación, te contamos que en México las personas adultas son las que más se saltan esta comida, entre los niños 2 de cada 10 no desayuna, los adolescentes desayunan hasta las 10 de la mañana, pese a que la recomendación es desayunar por lo menos una hora después de despertar.

Los problemas comienzan por una mala alimentación, es decir, las personas que se saltan el desayuno aunque no lo creas, son más propensas a tener obesidad ya que se someten a periodos muy largos de ayuno y cuando el cuerpo recibe su primer alimento del día, en lugar de ocuparlo, mejor lo amacena para prepararse en caso de que se vuelva a quedar sin alimentos por un lago periodo.

¿Cómo mejorar mi alimentación en el desayuno?

Comencemos con lo principal, qué tipo de alimentos puedo consumir en mi desayuno para que mi cuerpo tenga la energía suficiente para enfrentar mis actividades cotidianas y cuales debería evitar o racionar para no sabotearme.

Por ejemplo, puedes incluir en tu dieta pan y cereales, lo ideal es que sean integrales porque así le brindan al cuerpo la fibra y carbohidratos necesarios, además de vitaminas y minerales necesarios para tener energía.

La leche es buena, pero es mejor los productos lácteos bajos en grasa que son los que aportan proteínas, calcio y vitaminas; éntrale a las frutas y verduras que te dan agua, vitaminas, minerales y fibra; y consulta con un nutriólogo que alimentos pueden darte proteínas, que gracias a ellos tendrás grasa, vitaminas y minerales.





Hábitos que no ayudan en tu desayuno





Si bien te decimos que el pan es bueno en la dieta, trata de no llenarte de muchas piezas, demasiados hidratos de carbono no te ayudan, es uno de los errores más comunes a la hora de desayuna, trata de racionarlos.

Trata de no desayunar sólo café, eso no te ayuda a perder peso, es más podría perjudicarte porque deja al estómago sin alimentos, lo que provoca los ayunos prolongados; entendemos que la fruta el rica en vitaminas y fibra pero trata de acompañarla con más alimentos, si sólo comes frutas tu cuerpo las digiere rápido y te arriesgas a llegar con mucha hambre a la hora de la comida.

Por último, recuerda que no siempre comer mucho te va a ayudar, en el caso de la proteínas es lo mismo, trata de racionarlas, el comer de más no te ayudará a mejorar tu alimentación, en muchos casos es al contrario.