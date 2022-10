¿Qué hacer en Xalapa? Un especial de actividades por Día de Muertos

Una de las temporadas más esperadas por muchos ya llegó y con ella un sinfín de actividades. En Día de Muertos puedes hacer recorridos nocturnos, reír a carcajadas con espectáculos de clown y temblar de miedo con las escenificaciones de terror.

Para quien opta por actividades más tranquilas, Xalapa y la región tienen muestras de altares, ofrendas y catrinas para disfrutar solo o acompañado. ¡Acá te compartimos una lista de sugerencias!

CAMPUS CAD

Muerte, teatro y naturaleza

Los escenarios naturales del Campus CAD son el lugar ideal para saber más de “La muerte ya no existe” | Foto: Cortesía | Fundación UV

Los escenarios naturales del Campus CAD son el lugar ideal para saber más de “La muerte ya no existe”, obra que cuenta la historia de Martín, un tierno adolescente de apenas 30 años que vive en casa de su mamá, sin otra ocupación que comer chatarra, jugar videojuegos y gritar para que lo traten como rey.

¿Qué creen que sucederá para que su vida dé un giro? Descúbranlo en el Festival Cultural CADtrina. Hay funciones a las 19, 20:30, 22 y 23:30 horas. El precio del boleto es de 60 pesos y los niños menores de 1.20 m de estatura entran gratis acompañados de un adulto.

SEFIPLAN

¡Atraviesa el puente de las catrinas!

Hoy es un buen día para visitar las 25 catrinas y catrines de la Secretaría de Finanzas y Planeación | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Hoy es un buen día para visitar las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación y atravesar el puente, donde están instaladas 25 catrinas y catrines con un colorido y diverso vestuario.

Si quieres disfrutar aún más el paseo, la invitación es para que acudas en la noche, cuando en medio de la oscuridad verás a las catrinas iluminadas. En este mismo lugar está una catrina monumental con el traje tradicional de jarocha. ¡No te lo pierdas!

PALACIO DE GOBIERNO

Muestra de altares y ofrendas

No te pierdas la muestra de altares y ofrendas en el Palacio de Gobierno | Foto: Maribel Sánchez | Diario de Xalapa

Si planeas visitar el centro histórico de Xalapa no te pierdas la muestra de altares y ofrendas en el Palacio de Gobierno, donde podrás conocer cómo reciben a sus difuntos algunas familias veracruzanas.

Hay altares de Chicontepec, de Zongolica, de la zona centro del estado, del Sotavento, del Sur y de municipios donde la llegada de los fieles difuntos es motivo de fiesta y una preparación especial para recibir a las almas y deleitarlas con lo que más les gustaba en vida.

EN COATEPEC

Diviértete en el cementerio clown

V|isita el Cementerio Clown, en Coatepec, donde un grupo de actores te guiará a una experiencia inolvidable | Foto: Cortesía | Miguel Ángel Carrillo

Si lo que estás buscando es un lugar para reír a carcajadas, visita el Cementerio Clown, en Coatepec, donde un grupo de actores te guiará a una experiencia inolvidable en medio de payasos fantasmagóricos, traviesos y dispuestos a hacerte pasar un buen momento.

La cita es en Zaragoza 21, donde los recorridos son desde hoy hasta el 2 de noviembre, a las 18, 19, 20 y 21 horas. El costo de boleto es de 80 pesos entrada general y 40 peques.

CAMPUS CAD

Carrera de disfraces

La carrera de disfraces se llevará a cabo hoy de 18 a 20 horas en un circuito de 3 km en las vialidades del Campus CAD | Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Una actividad imperdible es la carrera de disfraces que se llevará a cabo hoy de 18 a 20 horas en un circuito de 3 km en las vialidades del Campus CAD. Habrá obstáculos terroríficos y la participación de la Catrina Universitaria con un breve “sketch”.

Si aún no te animas, te avisamos que habrá divertida Danza de Xantolo al cierre de la carrera, donde podrás bailar al lado de personas con disfraces y máscaras de toro y viejos

QUINTA DE LAS ROSAS

¡La Llorona en Xalapa!

Las funciones de esta puesta en escena y musical son hoy y el 1 y 2 de noviembre en la Quinta de las Rosas | Foto: Cortesía | Jayr Rosas

Actores profesionales recrean la historia de fantasmas más conocida en México, ¡La Llorona! ¿Te atreves a asistir? Las funciones de esta puesta en escena y musical son hoy y el 1 y 2 de noviembre en la Quinta de las Rosas.

Rememora los trágicos hechos que hay detrás de este personaje en funciones de las 19 y 21 horas. Más informes los obtienes llamando al 2281 77 25 92.

EN TRASMUNDO

Recorridos inmersivos del terror

Pecadores y Brujería son las opciones del teatro inmersivo a cargo de Alejandro Cano Fobos y Joan Taparrales Fobos | Foto: Cortesía | Trasmundo teatro

¿Vives en Xalapa y no has ido a “Fobos, recorridos de terror”? No esperes más, ahora, además de funciones en la ex-Fábrica de San Bruno también puedes visitar Trasmundo Teatro, en Xalapeños Ilustres 171. Hay dos espectáculos distintos donde vivirás el terror a flor de piel.

Pecadores y Brujería son las opciones del teatro inmersivo a cargo de Alejandro Cano Fobos y Joan Taparrales Fobos. Informes: 22 81 09 32 73.

CASA DOÑA FALLA

Festival para vivos y muertos

Tzompantli, el festival para vivos y muertos con pequeñas obras de teatro ya arrancó en la Casa Doña Falla, en Salvador Díaz Mirón | Foto: Cortesía | Tzompantli

Tzompantli, el festival para vivos y muertos con pequeñas obras de teatro ya arrancó en la ciudad y el invitado especial eres tú. Esta vez la sede es Casa Doña Falla, en Salvador Díaz Mirón, con recorridos a partir de las 18:30 horas.

Recuerda que son varias puestas en escena en un solo paseo, todas centradas en la muerte y el más allá, y todas nuevecitas, pensadas en sorprender tanto a nuevo público como a los fieles seguidores. Costo: 150 pesos