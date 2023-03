¿Cómo combatirlos? Estos son los riesgos que jóvenes enfrentan en redes sociales

El ciberacoso, las extorsiones, adicción a los móviles o herramientas digitales, acceso a sustancias nocivas y pederastia son los principales riesgos a los que se enfrentan los jóvenes con el uso de las redes sociales, señaló Roberto Ruz, conferencista y especialista en tecnología.

En conferencia de prensa, realizada en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen", indicó que los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes pueden ser medidos y prevenidos, pero para ello es necesaria la atención y participación activa de los padres de familia.

¿Qué sector comete más los delitos de ciberacoso y extorsión?

Mencionó que se ha identificado que los delitos como ciberacoso y extorsión son cometidos tanto por adultos como por menores de edad.

"Algunos de estos delitos son cometidos por los adultos que buscan aprovecharse de los jóvenes, pero en algunos casos son menores de edad los que aprovechan estas herramientas para extorsionar o acosar a menores de su misma edad", expuso.

En el caso de la pederastia, manifestó que esta actividad delictiva se ha cometido desde hace varios años, siendo el mayor de los riesgos a los que menores de edad se enfrentan con el uso de las redes sociales.

En torno al acceso a las sustancias, comentó que, si bien sí se ha generado un mayor alcance a las mismas, este tipo de acto sigue cometiéndose en espacios públicos o donde los menores realizan actividades diarias.

"La venta de sustancias, así como pueden ofrecerse en el baño de un antro o afuera de la escuela pueden ofrecerse en las redes, pero no es específico de ello, hay muchas personas que pueden aprovecharse para ofrecerlas o proporcionar información, no creo que haya una diferencia entre si se usan o no, lo que creo es que las redes facilitan, pero en las calles también hay que luchar contra ello", expresó.

Para poder identificar riesgos en redes sociales es indispensable reconocer perfiles falsos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Cómo se pueden identificar dichos riesgos en redes sociales?

Puntualizó que para poder identificar riesgos en redes sociales es indispensable reconocer perfiles falsos, "especialmente tienen pocos amigos o pocos seguidores, se debe verificar que tengan amigos en común a quienes también se les debe preguntar si saben quién es o de quién se trata".

Otro de los aspectos, dijo, es que la mayoría de amigos son del mismo tipo, "es decir, son menores de edad, mujeres u hombres, el perfil se hace pasar para engañar a las personas, se deben identificar los pocos amigos, poca interacción, las imágenes que son falsas, además de la interacción que no existe".