¿Sabes que es Pet Friendly? Tendencia mundial va en aumento en Veracruz

Veracruz, Ver.- En los últimos años, hay una tendencia mundial que se ha ido posicionando entre los amantes de las mascotas que es el Pet Friendly, pero ¿exactamente qué significa?



Significa que todo establecimiento, edificio, medio de transporte o servicio que se “declare” Pet Friendly admite animales de compañía y que estos van a recibir un trato adecuado.

¿Cómo va el movimiento Pet Friendly en México y Veracruz?

En México y en Veracruz este movimiento es pobre, pero va creciendo ante la necesidad de los establecimientos de satisfacer a sus clientes y el movimiento a favor de los animales.

Para Adriana Muñoz Cabrera, propietaria del perro Sam y promotora del movimiento, así como para Sergio Armando González, ambientalista y presidente de la agrupación civil Earth Mission, lo ven positivo porque abona a la conciencia de la defensa de los derechos de las mascotas.

Sin embargo, ambos coinciden en que todavía faltan cosas por hacer para reforzar el movimiento, tanto por parte de los amantes de las mascotas, como de las autoridades y de la sociedad en general.

Adriana Muñoz Cabrera, quien ha convivido más de seis años con Sam, muchas veces los propietarios de las mascotas buscan adaptar su estilo de vida de tal forma que ellos puedan estar en entornos amigables y seguros, es decir, en sitios Pet Friendly.

El hecho de encontrar estos lugares en Veracruz, dice que forma parte de una nueva cultura que cada vez cobra más fuerza entre la sociedad, lo que es favorable considerando el rezago y los indicadores que todavía se tienen en cuanto al abandono de mascotas.

“Lo que se ha avanzado es muy poco todavía desde la conciencia mínima de esterilización y adopción que se debe de dar, porque somos el país en América Latina que más abandono de mascotas registra y perros en las calles tiene. En esa misma característica van las dinámicas de convivir en espacios con los animales en espacios como restaurantes, supermercados y restaurantes”, dice.

¿Cómo beneficia la cultura Pet Friendly en Veracruz?

Para Adriana Muñoz, el propiciar una conciencia animalista y espacios Pet Friendly no solo es un asunto que competa a los amantes de las mascotas, ya que se trata de la solución a un problema social y de salud pública.

En los últimos años, hay una tendencia mundial que se ha ido posicionando entre los amantes de las mascotas que es el Pet Friendly | Foto: Pexels

Del mismo modo, el que los negocios se adapten a este pensamiento es una forma de satisfacer nuevas necesidades que sus clientes están pidiendo actualmente y que probablemente serán cada vez más marcadas.

“Mucha gente ya evita ir a ciertos lugares, porque no le permiten entrar con su perro, con su mascota y la realidad es que son ya parte de nuestra vida cotidiana, los que tenemos que salir uno o dos días, ya no por asueto, sino por trabajo como es mi caso, necesitamos un lugar en el que buscamos dejar a nuestra mascota”.

No obstante, Adriana considera que la oferta de servicios Pet Friendly deben llevar una conciencia ambiental de la mano, en donde la convicción del cuidado de los animales sea igual de fuerte que la de generar ingresos económicos, con la finalidad de que el dinero no sea la prioridad y resulte contraproducente, como ha ocurrido en negocios acusados de maltrato animal.

Hay una tendencia mundial que se ha ido posicionando entre los amantes de las mascotas que es el Pet Friendly | Foto: Ricardo Martínez/Pexels

“El que no lo hagan, que no lo vean como algo necesario abrir sus negocios a personas con mascotas, va generar que se queden en rezago algunos negocios, si bien uno debe respetar que no acepten a un animal en ciertos lugares porque no los quieran o porque les parezca antihigiénico, a la larga se tendrán que generar estos espacios”.

Con todo lo anterior, Adriana considera que es necesario que se construya una conciencia en los propietarios de las mascotas para que estos asuman de manera responsable sus deberes que permitan seguir acrecentando la convivencia de estos en espacios públicos y negocios.

Situaciones básicas como limpiar sus heces y traer todo el tiempo correa, pueden ser acciones que demuestren que los animales pueden estar de manera controlada en cualquier lugar.

Adriana considera que la oferta de servicios Pet Friendly deben llevar una conciencia ambiental de la mano / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Si no lo tienes educado, luego los animalitos cuando están educados te avisan cuando necesitan hacer algo y es cuando uno debe también ser responsable y traer una bolsita, una botella con desinfectante… si en algún momento por una situación instintiva llegan a agredir a alguien, se debe tener la responsabilidad de llevar una correa, su pechera, algunas razas ni siquiera salir con más de un ejemplar por la fuerza que puedan tener y generar una situación que se pueda propiciar”.

Sergio Armando González coincide en este pensamiento y asegura que es deber de los propietarios de las mascotas seguir propiciando esta cultura, en la que las personas se hagan responsables de salir con sus mascotas en espacios donde hay otras mascotas.

El ambientalista señala que comportamientos mínimos como el uso de una correa, contribuye a no generar comportamientos que pueden servir de justificación para los sectores que se oponen a la cultura Pet Friendly.

“Poco a poco las empresas de cadenas grandes comienzan a aceptar la presencia de mascotas.

Ayuda mucho a que las personas que son propietarias de mascotas tengan conciencia de que sus mascotas no están solas, porque desgraciadamente vemos que muchas personas pasean a sus mascotas sueltas en lugares públicos y esto propia que ataque a otros animales… esto es culpa del propietario, pero es un pretexto para que las personas a las que no les gusten los animales digan que no deben de aceptarse en estos lugares”.

Del mismo, considera que las autoridades han quedado a deber en propiciar estos espacios, pues a diferencia de otras ciudades, la protección de los animales ha pasado de largo en las prioridades de la agenda política.

Es importante que las personas se hagan responsables de salir con sus mascotas en espacios donde hay otras mascotas | Foto: Pixabay

Lo que Sergio Armando González ve positivo es que cada vez existan más negocios que se asuman como Pet Friendly, algo que es ganado por los propietarios de mascotas y activistas, en donde dice que ha tenido que ver los comportamientos de consumo, pero también el interés de empresas locales que obligaron a otras más grandes a sumarse.

“La sociedad cada vez es más empática con los animales, a diferentes niveles y cada quien desde su postura, pero sí se piensa cada vez más por los animales, entonces esto propicia que incluso como marketing los negocios se sumen a esta corriente y eso finalmente es bueno, aunque sea algo de marketing es bueno, porque contribuye a la conciencia animal".

Ambos entrevistados coinciden en que la cultura Pet Friendly en Veracruz ha llegado tarde, pero una vez adoptada ha llegado para quedarse y fortalecerse.