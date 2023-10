¡Sin fecha para campaña de vacunación! Crecen casos de Covid-19 en Veracruz

El Boletín Epidemiólogo de la Secretaría de Salud federal reporta 14 mil 47 casos confirmados de Covid-19 en el estado y a la fecha se sigue sin saber cuándo se llevará a cabo la campaña de vacunación anticovid, de acuerdo con personal de unidades médicas de la Secretaría de Salud.

En centros de salud coinciden en que la vacuna que se aplica en esta temporada y con suficiente abasto es la de la influenza estacional, con el afán de proteger la salud de la población durante los frentes fríos.

Además, manifiestan que es importante que la Secretaría de Salud informe cuándo podría llevarse a cabo la vacunación contra Covid-19, pues a causa de las bajas temperaturas puede haber un repunte de esa enfermedad.

También se pidió información oficial a los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) para conocer los detalles de la jornada de vacunación anticovid en el estado, pero se sigue sin recibir alguna respuesta.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, con fecha de corte al 7 de octubre, el más reciente, en el estado son 5 mil 516 casos confirmados de Covid-19 en hombres y 8 mil 531 en mujeres, según resultados de laboratorio.

Durante los recorridos realizados en los centros de salud de esta ciudad, también se ha comprobado que llegan personas, comúnmente mayores, para preguntar por la disponibilidad de la vacuna anticovid.

"He preguntado varias veces, pero nomás me piden que esté pendiente, porque no tienen fecha", sostuvo un usuario del centro de salud "Arroyo Blanco".

Previamente, la Secretaría de Salud federal anunció que la Campaña Nacional de Vacunación contra influenza estacional y Covid-19 se llevaría a cabo del 16 de octubre del 2023 al 31 de marzo de 2024, con motivo de la llegada de los frentes fríos. Sin embargo, en unidades médicas del estado la campaña inició solo con la vacunación contra la influenza.

También se dijo que las oficinas centrales de Sesver no han girado oficios para saber cuándo se distribuirá la vacuna contra Covid en todo el estado.

En Xalapa se cuenta con los siguientes centros de salud: Revolución, Arroyo Blanco, Lerdo de Tejada, Miguel Alemán, Maraboto, Emiliano Zapata y Gastón Melo.