¿Fuera del plantel? SEV declaró sobre alumnos intoxicados con brownies de marihuana

Perote, Ver.- El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García señaló que se realiza una investigación en el Conalep 103, donde hace una semana se registró una intoxicación de jóvenes tras consumir brownies que contenían marihuana.

El funcionario estatal advirtió que los responsables serán suspendidos.

Aunque dijo que si bien no se les puede negar su derecho a la educación, no podrán seguir en esta institución educativa por lo que se les reubicará en otras escuelas, pues no serán permisivos.

Local Suicidio, tema preocupante ya en niñas y niños de 8 años: SIPINNA

"Estamos en la investigación, pero nosotros como Secretaría de Educación no podríamos ser permisivos al mantenerlos en la institución, tras la situación que se vivió", dijo.

Al respecto, mencionó que se implementará el programa Mochila Segura en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública y pláticas de prevención de consumo de drogas.

Por otra parte, manifestó que la dependencia a su cargo trabaja en coordinación con la Secretaría de Salud para la fumigación de escuelas en las que se considere necesario para prevenir y evitar casos de dengue.

Explicó que hasta el momento no se han reportado casos masivos de estudiantes con dengue.

“Hemos estado de la mano con SESVER para donde se soliciten las fumigaciones en las instituciones educativas y que de no tengamos ningún problema”, expresó.

Mencionó que este martes estuvo en la escuela General 3 de Xalapa, en la que no hubo alumnos para poder llevar a cabo las labores de fumigación.

Te puede interesar: Nombran Milagros a bebé abandonada en iglesia de Veracruz

Zenyazen Escobar García mencionó que se implementará el programa Mochila Segura en coordinación con las autoridades de Seguridad Pública | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

En otro orden de ideas, mencionó que continúa trabajando con algunas gestiones como la llegada de recursos para la reparación de escuelas dañadas por el huracán Grace, por lo que omitió declarar si pedirá licencia al cargo por su participación en la contienda de Morena.

“Hay gestiones que todavía están pendientes y que al final seguimos abocándonos a los que nos corresponde, no andamos en campaña, andamos trabajando en lo que nos corresponde”, expuso.