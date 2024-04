Veracruz registra más de 700 casos de dengue: Secretaría de Salud

Boca del Río, Ver.- Tras descartar casos de sarampión en Veracruz, la titular de la Secretaría de Salud, Guadalupe Díaz del Castillo informó que al momento se registran 711 casos de dengue, de los cuales la mitad han sido con signos de alarma y no se reporta ninguna defunción.

En entrevista, aclaró que ante la alerta que hizo la Organización Panamericana de la Salud por el incremento de casos de dengue en Centroamérica, Sudamérica y todos los países del Caribe, desde que empezó el año, las autoridades estatales iniciaron las acciones de prevención del dengue, priorizando las campañas de lava, tapa, voltea y elimina todos los recipientes que pudieran ser foco de riesgo.

Indicó que en la entidad se tiene un registro de 711 casos de dengue, de los cuales la mitad son con signos de alarma y hasta ahora no hay registros de defunciones.

Mencionó que aunque no es una cifra alarmante, se han intensificado las acciones a través de dos operativos debido a que hay circulación de los cuatro serotipos; uno de los operativos es barrido en el municipio de Veracruz que es el que más aporta casos de dengue y otro abierto a las colonias

“La Organización Panamericana de la Salud tiene una situación epidemiológica que no había ocurrido en muchos años, hasta las fecha, hemos estamos al pendiente con la atención de todos los casos en todo el estado y para este periodo nos encontramos con 711 casos en el estado, la cifra no es nada alarmante, no se encuentra por arriba de una epidemia o alguna situación así pero sí debemos atenderlos, porque tenemos la circulación de los cuatro serotipos”, expresó.

Pidió a la población dejar entrar al personal del área de vectores para hacer los trabajos de prevención y que también la población participe con la eliminación de cacharros que representen un riesgo de aparición del mosco transmisor del dengue.

¿Cuáles son algunos síntomas del dengue?

Asimismo, insta a la población a acudir al médico en caso de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, dolor de huesos y articulaciones y sin cuadro gripal para preservar su salud y se realice el registro para que se consigne a las autoridades.

Pidió a la población dejar entrar al personal del área de vectores para hacer los trabajos de prevención y que también la población participe con la eliminación de cacharros / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Menciona que justo la semana pasada, en conjunto con IMSS-Bienestar, se dio un curso de actualización de dengue para que los médicos diagnostiquen de forma temprana la presencia de casos de dengue para que se hagan las recomendaciones.

“Hay que ir al médico de preferencia al sector público pero si no también en el sector privado, porque ahí les toman los datos y con eso nosotros vamos a hacer las fumigaciones, al momento en la zona conurbada llevamos más de 900 casos fumigados, probables casos, esto es cuando una persona va y dice me duelen los ojos, me duele el cuerpo, nosotros desatamos el algoritmo de dengue y van los compañeros de vectores a fumigar sus casas”, expuso.

Finalmente, la encargada de la salud de los veracruzanos aclaró que en el estado no hay casos de sarampión.

Guadalupe Díaz del Castillo Flores, titular de la Secretaría de Salud, expuso que hasta ahora no hay registros de defunciones | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalap

“En Veracruz no ha habido casos de sarampión, las medidas que hemos tomado, hay casos a nivel nacional pero todos importados, el sarampión está eliminado del territorio mexicano y también de Veracruz”, afirmó.

Agregó que dentro del cuadro de vacunas se cuenta con abasto de la dosis que se aplica a niños de uno y seis años.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los síntomas de sarampión son fiebres altas de 40 grados, un salpullido que empieza en la cabeza o en el estómago y se mueve en distintas partes del cuerpo, que ocasiona graves casos de neumonías, meningitis por lo que es importante la vacunación.