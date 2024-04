No solo sarampión, vacuna triple viral protege de más enfermedades

XALAPA, Ver.-La estrategia de vacunación contra el sarampión en población infantil, que se puso en marcha a partir del 1 de este mes a nivel nacional, no ha tenido la respuesta de papás y mamás para que acudan a unidades médicas y centros de salud del estado para solicitarla, según personal médico y de enfermería de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).

¿Contra que enfermedades protege la vacuna triple viral?

Durante un recorrido realizado por centros de salud de esta capital, personal de salud sostuvo que han sido pocas las personas que han llevado a sus hijos para la aplicación de la vacuna triple viral que los protege contra la poliomielitis, sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita.

También se tuvo contacto con personal de unidades médicas de otros municipios y coincidieron en señalar que la estrategia de vacunación no ha tenido mucha demanda, a pesar del caso aislado de sarampión confirmado el 14 de marzo en la Ciudad de México y que corresponde a un niño que llegó al aeropuerto internacional, procedente de Londres.

"Hasta ahora no han ido las personas a solicitar la vacuna, posiblemente porque (el sarampión) no se ha vuelto una cuestión de emergencia o urgencia", sostuvo Citlalli Argueta Nolasco, médica de un centro de salud ubicado en Acayucan, en el sur del estado.

Salud ¿Fiebre y manchas rojizas en la piel? Pueden ser síntomas de sarampión, advierte médico

Mientras tanto, Salvador, de un centro de salud de esta capital, dijo: "no hemos obtenido ahorita alguna respuesta de ese tipo, tal vez porque lo del sarampión no es tomado con seriedad, pues no hay contingencia sanitaria".

Pedro Antonio Lara Ruiz, director de la clínica hospital de Alto Lucero, municipio cercano a Xalapa, respondió que apenas iba a checar cómo avanza la vacunación en ese lugar.

En los centros de salud de Xalapa, tanto médicos como enfermeras señalaron que la vacunación contra el sarampión ha sido solicitada "en lo normal".

También dijeron que no pueden facilitar información detallada debido a que la Secretaría de Salud se los tiene prohibido.

El sarampión es una enfermedad causada por un virus y que suele afectar más a la población infantil | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Entre los solicitantes de atención médica en los centros de salud de esta ciudad se confirmó también que acudían para solicitar otro tipo de servicios.

Al respecto, se pidió información oficial a la Secretaría de Salud para saber cómo va la estrategia y el porcentaje de la población infantil que ha sido vacunada en esta temporada.

Puedes volver a leer: Inicia campaña de vacunación contra el sarampión para niños en Veracruz

Especialista recomienda solicitar la vacuna

La Secretaría de Salud federal puso en marcha el 1 de este mes la estrategia de vacunación para proteger a la población infantil de enfermedades como la poliomielitis, sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita en todo el país.

El epidemiólogo José Pablo Hernández Díaz recomienda a papás y mamás no pasar por alto la estrategia de vacunación y llevar a sus hijos en caso de que les falte alguna dosis.

Para prevenir un brote de esa enfermedad, precisa que la vacunación es necesaria en infantes menores de 6 años.

El sarampión fue erradicado de México durante 1995 y que mucho se debe a la aplicación de la vacuna triple viral | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Otra estrategia, señala, podría ser la de revisar casa por casa para garantizar que los niños y niñas tengan su esquema de vacunación completo.

Sin embargo, recalca que la necesidad de que papás y mamás respondan al llamado de la Secretaría de Salud es importante, pues solo de esa manera se pueden evitar enfermedades prevenibles por vacunación.

¿Cuál es la fecha limite para la vacunación?

En el estado, Sesver ofrece la vacunación a través de las 11 Jurisdicciones Sanitarias y como fecha límite se estableció el 31 de mayo de este año, según la Secretaría de Salud federal.

La estrategia de vacunación es promovida por la Federación y forma parte de la Campaña de Recuperación de Coberturas 2024.

Para el caso del sarampión, recuerda que el esquema contempla dos dosis | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿Qué tipo de vacuna se aplicará a niñas y niños?

Las vacunas se aplican con base en la Cartilla Nacional de Salud, con atención en niñas y niños de 2 meses a 4 años, para la vacuna Hexavalente; de 1 a 9 años, para la vacuna triple viral SRP y en bebés de 2 a 7 meses se suministrará la vacuna Rotavirus.

Además, la estrategia también contempla a niñas de 11 a 13 años para vacunarlas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).