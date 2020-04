Te recomendamos este protocolo de limpieza para el bolso de mano

Las bolsas de mano son uno de los accesorios indispensables, incluso los usamos varias veces dentro del hogar; pero, ¿Qué pasa si no los limpiamos adecuadamente?, sobre todo esta época de contingencia sanitaria por el Covid-19.

De acuerdo con un estudio realizado por The New England Journal of Medicine, el coronavirus podría permanecer en materiales cotidianos más de 20 horas, por ejemplo, en el plástico o el acero inoxidable, en los que dura hasta 72 horas.

Para tomar las medidas de higiene adecuadas, te compartimos algunas recomendaciones que han hecho marcas como Chloé.

No la dejes en el piso. No importa si estás en casa, mantener tu bolso en una superficie alejada del piso es importante, ya que no solo evitamos que se ensucie, sino que esté en contacto con residuos que tengamos en los zapatos.

Evita guardar alimentos. Así sea en un contenedor, debes tener en cuenta que tu bolso ya trae bacterias en el interior y que la manipulación que tenemos con él y con los alimentos en su interior podrían distribuirse fácilmente.

Desinfecta lo que hay dentro. Mételos en una bolsa sellada y después de usarlos, desinféctate las manos de manera adecuada.

Juega con el asa. Envuélvela con algún pañuelo y cada que la vayas a utilizar cambiarlo por uno limpio, de esta manera será menos propicio un contagio

