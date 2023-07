¿Eres joven y te asusta el SAT? Lo que debes saber de obligaciones fiscales

El administrador del Servicio de Administración Tributaria, Edmundo Rogelio Naranjo Dávalos, llamó a los jóvenes a no tenerle miedo al SAT pues explicó que una vez que alguien es mayor de edad está obligado a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero no por ello ya tiene obligaciones fiscales.

Detalló que se escriben y tienen su RFC que es alfanumérico a 13 posiciones y tiene vigencia de por vida, aunque sin obligaciones fiscales, porque no van a presentar declaraciones ni pagar impuestos porque aún no tienen actividad económica.

Otra obligación de forma y no de fondo, es contar con la firma electrónica, porque además se las solicitan para otros trámites no fiscales como el trámite de titulación o el servicio social, “pero no porque lo tengas como estudiante próximo a salir quiere decir que tienes obligaciones”.

¿Qué pasa con los profesionistas?

Pero para los jóvenes que ya tienen una actividad económica, ya nace su obligación de facturar, “facturo mis ingresos de mi actividad, pero también facturo los gastos de mi actividad”.

Otra obligación para ellos es llevar una contabilidad simplificada y presentar sus declaraciones provisionales, definitivas, mensuales o anuales.

“Pero lo más importante que tienen estos contribuyentes si yo no he salido de la carrera o ya salí y tengo una actividad económica tengo que actualizar el padrón de contribuyentes, entonces si yo soy estudiante y me contratan en cualquier empresa, el trabajador tiene la obligación de modificar sus obligaciones, presentan un aviso para decir que dejan sin efecto sin obligaciones fiscales y me voy a poner la actividad de asalariado régimen fiscal salarios”.

Además, si el joven trabaja por cuenta propia como médico, abogado o arquitecto, por ejemplo, también deben cambiar la actividad económica a profesionista bajo el régimen fiscal de actividad profesional o bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que también aplica.

“Las obligaciones de fondo no arrancan hasta tanto estos contribuyentes no tengan una actividad económica. No tengan miedo, lo importante aquí es que conozcan cuáles son las obligaciones de forma”, añadió.

¿Qué es SAT y cuál es su objetivo?

Aclaró que el SAT tiene por objetivo principal “básicamente administrar y cobrar los impuestos”, pero hay obligaciones que se tienen como SAT y hacia los contribuyentes y una de éstas es facilitarles el cumplimiento de obligaciones fiscales “y prueba de ello es que a través de los años hemos evolucionado, como el cumplimiento antes forzosamente en las oficinas y en papel a un cumplimiento meramente electrónico”.

Por ello, invitó a los jóvenes a acercarse a los módulos del SAT de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y los viernes de 8:30 a 15:00 horas