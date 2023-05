Don José, 30 años de darle brillo y filo a cuchillos

Por más de 30 años José Enrique Pérez se ha dedicado a afilar cuchillos, tijeras y hasta machetes por toda la ciudad. Es un oficio digno aunque muchos crean que no se hace mucho “ahora los jóvenes ni siquiera saben que hay que darles filos a sus herramientas y los tiran sin saber que derrochan dinero”.

Ya pocos hacen este trabajo que antes era muy socorrido por las familias, “pero es porque ahora las familias y principalmente los jóvenes todo tiran”.

Bicicleta, transporte y herramienta para José

Explica que hace unos meses al afilar unas tijeras americanas carísimas, la jovencita que se las dio le comentó que tenía varias arrumbadas y que las iba a tirar, “le tuve que explicar que son objetos con un valor alto y que lo mejor era darles filo nuevamente y volverlas a reutilizar porque no son basura, pero para ella solo eran desechos”.

Montado en una bicicleta que adaptó para que al darle vueltas a la llanta trasera pudiera funcionar su afilador de cuchillos y tijeras. “Esta bici es mi transporte, pero también su lugar de trabajo, así que es muy importante para mí”.

Darle filo a una tijera le lleva unos cuantos minutos, "claro que depende del tamaño y del grosor, hay unas bastante sencillas, pero hay otras de mayor calidad que se llevan tiempo más”.

De cuánto cobra, pues dice que unos 30 pesos por objeto, pero hay quienes no le quieren dar ni eso, “pero como hay necesidad pues ya que me den lo que quieran, pero eso no es muy justo para el trabajo que realiza”.

Su oficio lo empezó con una rueda de afilador, que es la clásica, pero tras varios años adaptó su bicicleta, dice que recorre las unidades habitacionales donde hay más clientes.

Mucha gente compra cuchillos y tijeras y creen que sirven solo hasta que ya no cortan, pero la verdad es que no es así, él puede lo puede recuperar dándoles filo con el esmeril, “pero hay que saberlo utilizar para que queden bien afiladitos”.

Remarca que su oficio no pierde vigencia porque mientras haya cuchillos que afilar él seguirá teniendo chamba.

Todo el día anda en las zonas populares y en mercados ambulantes de la ciudad buscando tijeras que afilar, “a veces pues no encuentro mucho, pero hay días que son buenos y se me juntan las señoras y señores que quieren afilar sus cuchillos viejos, pero esos precisamente son los de mejor calidad.

La realidad es que muchos no quieren pagar lo que se les pide y ofrecen unos pesos “y pues cuando no he tenido chamba pues lo acepto, pero siempre que salgo temprano de la casa pienso en que me irá muy bien, ese es mi objetivo diario”, concluye.