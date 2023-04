Testimonio: sueño de relación formal fue arruinado por la violencia

Veracruz, Ver.- El sueño de establecerse en una relación formal con un hombre bueno y responsable se convirtió en una pesadilla donde ahora teme por su vida ante las amenazas de su agresor, quien presuntamente carga a sus espaldas denuncias por violencia física y sexual.

Con temor, Mirna Alitzel relata la relación que sostuvo por unos meses con un abogado, quien en sus inicios se portó como todo un "caballero y soltero", pues ocultó el proceso de separación que llevaba con otra de sus víctimas quien presentó denuncia en su contra.

El abogado de profesión terminó por conquistarla y en unos meses inició una relación formal con él, llegando a convivir con su familia y sus hijos. “Cuando yo lo conocí se presentó como todo un caballero, respetuoso, me dijo que igual que yo buscaba una relación seria, que estaba saliendo de un matrimonio tóxico, de una relación tormentosa y se estaba divorciado y empezamos a salir. Hubo cosas que no me gustaron de él, pero me envolvió y me empezó a manipular”, explica.

La relación continuó por unos meses más e incluso llegaron a comprometerse debido a que en una fiesta sorpresa le propuso matrimonio entregando el anillo. Indica que a partir de ese momento la máscara de caballero cambió por la de un hombre celoso, violento, manipulador y llegó a violentarla.

“Todo cambio, él se transformó en una persona muy violenta, manipuladora y obsesiva; se tatuó mi nombre porque dijo que yo era su mujer para siempre, me obligó a renunciar al trabajo porque él decía que trabajaba con puros hombres. Yo con mi falta de madurez no hice nada, pero él andaba siempre armado, me juró que tenía los permisos. Sus reacciones daban miedo, un día me dejó tirada en la Riviera Veracruzana sola a medianoche porque se enojó y ahí me dejó”, menciona.

En los siguientes días se dio cuenta de las verdaderas causas de su divorcio, por lo que prefirió alejarse ante las denuncias de violencia que salieron a la luz pública por parte de su exmujer.

“Cuando salió la noticia de su exmujer, todo explotó, él se puso mucho más violento, por todo lo que se venía encima y yo quise alejarme, eso no era lo que yo quería para mí pero en cuanto se lo dije me violentó, me llegó a apuntar con la pistola, me amenazó, él mismo se apuntaba, fue algo muy traumático”, narró.

El 22 de diciembre tuvo una operación de emergencia y dos días después cuando fue dada de alta, asegura que el denunciado la agarró por el cuello y trató de asfixiarla. Gracias a su mamá logró salvarse y fue el último día que lo vio.

Detalla que ya interpuso dos denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia Contra la Mujer, Niñas, Niños y Trata de Personas; una por violencia patrimonial y otra por violencia física y aunque pudo salir de la relación, asegura que él ha mandado a gente para seguirla, y para amenazarla por lo que teme por su vida.

“Desde que presenté mi denuncia pude notar que en la Fiscalía hay mucha corrupción, la fiscal que me recibió me dijo que ya sabía que persona era, pero estoy segura que le avisó porque él me llamó para amenazarme por la denuncia que había interpuesto. Me dijo que perdía mi tiempo porque las autoridades estaban de su lado, que la dejara ahí porque iba a arruinar mi vida. He notado que un cuatrimoto me ha seguido y hace un par de días desde una camioneta unos hombres me amenazaron, me dijeron 'te estamos siguiendo'" , expresó.

Desde que se atrevió a denunciar otras mujeres se han puesto en contacto con ella para narrar sus experiencias, quien también las ha violentado de alguna manera y se reunió con autoridades del Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz quienes le han brindado el apoyo ya que no tiene confianza en la Fiscalía.