Sonrisa y optimismo, ingredientes que pone Mauricia a sus picadas de la Rotonda

“Como decía mi mamá: sí uno se renta pues hay que poner buena cara a los clientes”, expresa la señora Mauricia Delgado quien con una sonrisa y mucho optimismo recibe a los clientes que degustan de las gorditas picadas con salsa roja, verde o chile seco y tortillas de mano que elabora en el mercado la Rotonda.

Ya no es como antes que este mercado se llenaba los fines de semana, “mire todo está triste ahora, nos llegan muy pocos clientes porque pocos entran en este inmueble”.

En su local que brilla de limpio y en el que guarda sus ollas de peltre y barros donde elabora las salsas y masa que utiliza todos los días para deleitar a sus comensales.

Mauricia tiene casi 40 años en el local del mercado | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

¿Cuándo inició el negocio de doña Mauricia Delgado?

Sencilla y agradable, recibe para platicar sobre su actividad laboral, comenta que nació en el año 1955 en esta ciudad y toda su vida ha tenido que trabajar para sostener a su familia; desde el año 1984 y desde hace 39 años tiene un local en este mercado que dice es del Ayuntamiento y se lo rentan, “pero casi casi es de uno porque uno se hace cargo de mantenerlo en forma para atender a la clientela”.

Lamenta que tras la pandemia las cosas no hayan vuelto a la normalidad en este mercado, “casi no entra nadie, son realmente pocos los que vienen a comer aquí”.

Recuerda con tristeza que anteriormente en los pasillos del mercado no cabían las familias porque se llenaba de personas que iban a comer sus gorditas o un chilatole de panza y las tradicionales gordas gigantes que venden en otras sucursales.

En su caso, comenta doña Mauricia siempre se ha dedicado a elaborar picadas y tortillas de mano y los fines de semana tiene sus clientes porque también elabora unos deliciosos tlacoyos de frijol, chicharrón y alverjón.

Indica que no se puede quejar porque su negocio le da para vivir, “vamos poco a poco, pero lo que es una realidad es que son pocos los que vienen el fin de semana a comer aquí”. Ella, expone que tiene ya sus pedidos de clientes que le compran 100 pesos o más de tortillas de mano, que da en 1.50 la pieza grande y a peso las más pequeñas, yo las hago como el cliente las pida.

Aunque ya es una persona mayor, dice que le encanta hacer su trabajo, porque hay muchas personas que llegan a buscarla por el sabor de sus salsas y porque sus gorditas son suaves y sabrosas.

Doña Mauricia dice que cuando abrió su negocio hace ya varias décadas ella molía unos 5 botes de 10 kilogramos de masa cada día, ahora solo son 2 cubetas.

¿Qué precio tienen las gorditas en La Rotonda?

Expresa que ella compra el bulto de maíz y los nixmaliza todos los días “porque de lo contrario no me daría, comprar la masa en los molinos no rinde, uno tiene que hacer el trabajo diario para ir teniendo más ganancias.

Sus gorditas las da a 10 pesos y considera que es un precio adecuado porque son de tamaño mediano. “Yo no hago las gigantes porque llevan otros guisos y es mucho trabajo, pero las mías también son buscadas y sabrosas”.

Dice que nunca le gustó hacer comidas más elaboradas, porque tendría que tener personal que la ayude “y no da para más el negocio, siempre he trabajado sola, yo llego temprano, a las 7 de la mañana a preparar todo para vender mis alimentos”.

A su negocio como a todos les ha impactado que todo este caro, “los tomates, chiles, cebollas, ajos y queso, todos están por los cielos, pero como comerciante tiene que dar mejor servicio para atraer clientes y por eso me gusta estar contenta para que vengan conmigo, si ven malas caras no vuelven”, concluyó.