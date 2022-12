Historias de combi: sorprende a su pareja siendo ¡infiel! Ella lo negó, pero ya era tarde [Video]

Este 2022 ha sido un año lleno de sorpresas para las parejas que creían tener una relación llena de amor y felicidad, dijeran los que saben, si “Pique engaño a Shakira, nosotros que somos unos simples mortales que podemos esperar”, así fue lo que ocurrió en la llamada “combi”, transporte público que se utiliza en México.

Si bien no estamos a favor de este tipo de decisiones, tenemos que darle puntos a la señora por el valor que tuvo de salir con el amante en zonas dónde podría ser vista por su pareja, lo que nunca se imaginó es que la iban a sorprender más rápido de lo que esperaba.

El video está por llegar a las 200 mil reproducciones, tiene 4 mil me gusta y lo que no se pude evitar fueron los comentarios, que pasaron del “¿con quién se quedó?” Hasta el déjala, no pelees por ella, cabe señalar que al final casi tres minutos que dura el video, se puede apreciar toda la discusión pero no se sabe con quién se quedó la señora.

Sorprende a su esposa siendo infiel en el transporte público

El usuario de TikTok que se encargó de difundir el video fue una llamada La Dama de Hielo o conocida como @maraxio50 todo inicia con la pelea ya avanzada, en la pantalla puedes leer la frase “Le encuentra con otro a su esposa” y seguido por “Inche vieja que no me dejo terminar la historia”.

Eso quiere decir que el video terminar de forma abrupta ya que otra de las pasajeras se encargó de bajar al sujeto que iba grabando la pelea entre la hasta entonces pareja, porque si bien el video terminar a los 3 minutos, todo indica que la pelea duró casi toda la ruta del transporte público en el que iban.

Los reclamos que podemos ver inician con un “¿para qué me engañas?” pregunta que formula el esposo enojado y hasta sorprendido; lo que encendió los ánimos fue la respuesta de la esposa “no te estoy engañando”, mientras evita verlo a la cara, señal inequívoca que estaba mintiendo y no tenía cara para ver a su esposo.

Tras varios segundo, se escucha un “la verdad sí andamos, ya se decidió por mí” palabras del amante quien todavía se atrevió a pedirle que los dejara en paz porque ya se había decidido por él, a los que el afectado contestó “tu cállate, ya destruiste tu matrimonio y quieres destruir el de nosotros”.

¿Con quién se quedó?

Cabe señalar que la mujer que bajo del transporte al que estaba grabando el video, era su pareja, por lo que al final del video puedes escucharlo diciendo “espérame, bajamos a la siguiente, quiero ver con quién se queda, espérame amor”.

Y lo acompaño diciendo “señora, ¿con quién se va a quedar, con quién se va a quedar?” Así terminó el video, por lo que no sabemos con quién se quedó la señora, pero el pleito se vio que iba para largo, acá te dejamos el video para que lo compruebes.