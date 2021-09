[Video] Turistas golpean a empleada por solicitarles su certificado de vacunación Covid-19

Las redes sociales son una herramienta muy poderosa, gracias a ellas es posible informarse sobre la situación del mundo actual, tal como sucede con la pandemia de Covid-19 y las medidas preventivas que se han establecido para disminuir los contagios.

En Estados Unidos se ha comenzado a solicitar el certificado de vacunación contra el coronavirus para ingresar a diversos sitios, tales como restaurantes, aeropuertos, cines, etc.

Dicha medida es una forma de contención para disminuir los contagios de esta terrible enfermedad.

Por medio de las redes sociales circula un video en el que unas clientas agreden a una empleada de un restaurante en Manhattan, luego de que se les solicitara su certificado de vacunación para ingresar al establecimiento.

La petición de la empleada hizo enojar a las comensales.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de septiembre alrededor de las 17:00 horas en el restaurante ‘Carmine’s’.

Según información de medios locales, la empleada tiene 22 años y recientemente había empezado a trabajar en el restaurante.

El video ha causado indignación en redes sociales, pues cibernautas afirman que la reacción violenta de las mujeres está fuera de lugar.

Cabe mencionar que, después de la agresión, las turistas de 21, 44 y 49 años fueron llevadas a la comisaría de la región.

Por otra parte, el restaurante publicó un comunicado lamentando la situación, abogando por su empleada, quien actuó de manera responsable.