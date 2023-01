Ingenio mexicano: captan a un albañil en plena obra usando tacones; no tenía escalera [Video]

Seguimos con los videos más populares de TikTok, ésta red social nos ha dejado claro que las personas no tenemos límites, algunos por ignorancia y otros con toda la ventaja, pero lo que es una realidad, en México el ingenio supera fronteras, tal fue el caso del albañil con tal de terminar el trabajo no espero a que llegara la escalera y se consiguió unos tacones.

Cuando no se cuenta con el material adecuado, siempre es necesario tratar de resolver los problemas que surjan en el trabajo, por ejemplo, en una construcción casi es obligatorio contar con una escalera, pero al no tenerla uno de los trabajadores perdió el miedo a las burlas y solucionó el asunto que se presentó.

El video que subió el usuario @daniel_perez.123 dura sólo once segundos, pero son suficientes para sacarte una sonrisa por ver a una personas trabajando en tacones, en un lugar dónde no debería llevarlos.

Tenemos que dejar algo muy claro, no estamos a favor de este tipo de acciones, y te invitamos a no imitarlas, aunque se ve que no están en un sitio alto, no llevar el equipo adecuado al trabajo e improvisar sin conocimiento, puede poner en riesgo tu integridad física.

¿Por qué se puso un albañil tacones para ir a trabajar?

El video inicia con el texto “cuando eres albañil y no tienes escalera” en eso momento se ve como uno de los trabajadores está quitando unos clavos de la estructura de madera de ocuparon para detener el muro que estaban levantando.

Segundos después, baja la toma y se puede ver que el trabajado lleva un par de tacones negros que van con el siguiente texto de dice “pero sí tienes tacones” y se ve como está queriendo alcanza las varillas que se encuentran hasta arriba del muro y al no contar con una escalera su opción fue subirse a uno tacones.

No sabemos de donde salieron los tacones, pero en el video se ve que sí le sirvieron ya que pudo quitar los clavos que sostenía la estructura de madera, el video cuenta con más de un millón de reproducciones, le ha gustado a más de 35 mil usuarios y fue compartidos más de 12 mil ocasiones, entre los miles de comentarios podemos encontrar:

“La esposa buscando sus tacones” “Como cuando te vienes directo de la otra chamba” “Podrás criticar mis medios pero no mis resultados” “A eso se le llama estrategia” “siempre diva” “con razón se me perdieron mis tacones”, enseguida te presentamos el video.