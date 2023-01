¡Lección de vida! Jugando al supermercado le explica a su hijo que es la inflación [Video]

En la actualidad un tema que preocupa a la mayoría es el de la inflación, ¿por qué de la noche a la mañana todo subió de precio? Pero quienes no tienen idea de lo que sucede son los pequeños, los niños, bueno casi todos, te presentamos el video en el que un padre le enseña a su hijo que es la inflación cuando juegan al supermercado.

Para algunos el papá no hizo lo mejor, sólo están jugando, para otros está bien que los pequeños vayan conociendo el mundo en el que viven, en instantes te vamos a presentar el video y ya tú serás quien juzgue si está bien o mal, lo que sí es seguro es que el niño se llevó una gran sorpresa.

El clip se subió a la cuenta @david5712 quien se encargó de darlo a conocer en TikTok, te advertimos que no es un video en el que verás una clase de economía avanza o ecuaciones, es más, no hay estadísticas simplemente es un simple detalle con el que su papá le da una lección a su pequeño el cual, nos queda claro, no tuvo idea de lo que pasó.

Esto ocurrió en una familia de Estados Unidos ya que el cobro fue de 125 dólares, algo cercano a los 2 mil 400 pesos mexicanos, nos imaginamos que te ha tocado llegar a la caja a pagar y al saber el total de la cuenta dejas escapar un suspiro o pones cara de sorpresa.

¿Cómo hizo el papá para enseñarle a su hijo sobre la inflación jugando al supermercado?

El video dura 18 segundos, inicio con un pequeño vestido con playera gris que está jugando con su papá al supermercado, al inicio llega a la caja y le pasa una caja de leche para que le cobren en la caja por los productos que lleva.

Seguido, el papá que funge como cajero, pasa el cartón con leche y comienza a realizar la cuenta por todo lo que lleva el pequeño en el carrito, para dar con un total de 125 dólares, cuando el pequeño preguntó cuánto era, el cajero le contesto son “125 dólares” a lo que el niño sólo pudo responder con un ¿qué?

Al momento el video ya llegó a más de 14 millones de reproducciones, a más de 2 millones y medio de usuarios les ha gustado y 17 mil lo han compartido, y más de 5 mil 500 comentarios se han registrado al momento.

Entre los últimos que se realizaron podemos leer “ese “what” es lo mismo que los adultos decimos silenciosamente al legar a los cajeros del supermercado” “Para ellos: un juego, para Argentina: una realidad” “Yo igual cuando pago el súper” “Mi cara sería la misma”, algunos de los más de 5 mil usuarios que dieron su opinión del video, y tu ¿qué opinas?