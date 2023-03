Chofer trabaja en su cumpleaños; lo sorprenden con un pastelito y mañanitas de Cepillín [Video]

Las redes sociales se han vuelto una forma de contar la vida de los usuarios, en ellas puedes ver de las historias más tristes hasta las más tiernas, pero no podemos negar que ésta ocasión éste relato no deja con un sabor de boca agridulce ya que al saber la razón por la que se graba el video te pones triste, pero todo cambia cuando ves el detalle que se llevó el usuario.

La historia es cortita, un chofer de un tráiler que se encuentra por el norte de la república mexicana, subió un video en el que se ve cómo festeja su cumpleaños trabajando, obvio no es el único que lo hace, pero el detalle que no toca el corazón con ternura fue que no lo festejó solo, fue acompañado por un pastelito y las mañanitas de Cepillín.

A veces cuando se inicia en la vida laboral no entendemos que hay momentos para todo, y cuando te toca vivir experiencias como trabajar el día de tu cumpleaños es cuando te das cuenta que llegaste a la edad en que la responsabilidad se ha hecho parte de la vida y se debe cumplir con las metas que uno se propone.

Para muestra te vamos a presentar un video que subieron a TikTok en el que un chofer va manejando su camión por la noche y se dio cuenta que era su cumpleaños, por lo que posteo el clip con el texto “cuando toca festejar el cumpleaños manejando gracias a Dios”, y puedes ver al joven manejando y con la sonrisa en la cara luego de recibir su regalo.

¿Chofer se pasa su cumpleaños manejando y le regalan un pastelito, junto a las mañanitas de Cepillín?

Cabe mencionar que el video va acompañado por una advertencia que hace en la red social TikTok, la cual hace referencia a siempre estar atento al camino cuando se va conduciendo, por lo que el mensaje dice:

“Al participar en esta actividad, podrías sufrir daños o causarlos a los demás” una advertencia que te pide siempre manejar con precaución y cuidar a las personas que van contigo y a los que van fuera de tu vehículo.

Algunos de los comentarios que se muestran en el video se refieren a felicitar al joven que posteo el video que dura sólo seis segundos, por ejemplo, podemos leer “Feliz cumpleaños” “Que chido, ya tuve el privilegio de vivir esa experiencia!!!” y el creador del contenido les contesta “ya sé, son cosas que se siente bonito y único”.

Con este video se puede creer que el amor existen que las muestras de cariño están a la vuelta de la esquina y no sabe en qué momento le puede cambiar la vida a una persona, y más cuando no se espera un detalle de esa magnitud, si en casa te ha tocado pasar por algún momento así o viste que alguien lo está viviendo, recuerda lo bonito que es dar un detalle en algún momento especial.