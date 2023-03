Joven capta en video el “alma” de su perrito y se pone a llorar [Video]

En redes sociales las experiencias paranormales son un tema que se toca mucho, todos aseguran haber vivido un encuentro con fantasmas, pero no siempre son algo que deberías darte miedo, por ejemplo, una usuaria de TikTok compartió el momento en video en el que se puede ver el “alma” de su perrito, el momento la cautivo hasta llegar a las lágrimas.

Si tienes o tuviste algunas mascota en tu vida, podrías entender a la joven que subió el video en cuenta de TikTok, aunque también las personas que no han tenido mascotas, pero un ser querido también se pueden identificar con la pérdida de la joven, cabe recordar que en ésta época TODO se sube a redes sociales, hasta un duelo al perder a un ser querido.

El video se subió a la cuenta de TikTok @yaricahua16 y en él puedes ver la imagen de la joven que asegura ver el alma de su perrito en un video que hay en una cámara de seguridad, esto ocurrió en Perú, la joven asegura que no pudo despedirse de él cuando falleció, pero que al verlo en el video fue como si su mascotas le viniera a decir adiós.

Joven llorar al ver el alma de su perro en un video de su cámara de seguridad

El clip dura 59 segundos y en él podemos ver cómo sale un perro de la nada, de acuerdo a lo que dice la joven es idéntico al perrito que tenía y que perdió la vida, así que decidió mandarle un mensaje ya que para ella fue como si su mascota hubiera venido a despedirse, el mensaje que acompaña al video dice así:

“Mi gordito precioso, por qué no me esperaste un poquito más, mami está destrozada por tu partida, tu hermana está muy triste sin ti, apenas son horas pero se siente tu gran ausencia, estoy tratando de ser fuerte por tu hermana, gracias por despedirte de mí, aun no entiendo la razón de tu partida y me dejas el alma destruida, mi gordito glotón siempre estará con nosotras”

Y con ese texto viene acompañado el video donde logras ver al perrito, cabe señalar que es una cámara de seguridad y por lo que podemos apreciar fue de noche, así que ya verás porque el video no se ve tan claro.

Actualmente el clip suma 10.8 millones de reproducciones le gustó a 1.6 millones se usuarios de TikTok, de los cuales comentaron el clip casi 19 mil personas y lo compartieron en 34 mil 700 ocasiones, entre los comentarios que pudimos encontrar están:

“¿Cómo fue que decidiste mirar las cámaras de ese momento? ¿Sentiste algo o cómo?” “El verdadero “La razón de estar contigo” “Pensé que sería algo diferente, no creí que se vería tan claro, bye me largo a llorar” “Ahora cómo se quita este nudo de la garganta” entre muchos otros que están con la joven en su momento de dolor, aquí te dejamos el video para veas el momento en el que sale el perrito.