¡Excelente servicio! Mototaxi ofrece internet ¡gratis!; aquí te dejamos la historia [Video]

Si fueras taxista, ¿cuáles serían las mejoras que le harías a tu unidad? Todo se mueve en cuestión de creatividad, podría ser mejores asientos, llantas, más espacio, hasta que el chofer o dueño sea más amable, servicial, no lo sabemos, el cielo es el límite, aunque todo depende de la creatividad, por ejemplo, qué prefieres un asiento amplio o tener wifi gratis, ¡exacto!

Todo se mueve por gustos y necesidades, entre más opciones y comodidad ofrezcas, tu taxi podría tener más clientes, aunque a veces con un simple detalles cumples con todas las cosas que te falta, así le paso al chofer de un mototaxi en Lima, Perú, se puso creativo de decidió ofrecer un servicio, el cual no todos tienes y que es, en muchas ocasiones, vital para los clientes.

Chofer de mototaxi ofrece servicio de internet gratis a los pasajeros

El video se grabó en Lima, Perú, un joven se subió a un mototaxi y al darse cuenta que el chofer tenía servicio de internet gratis comenzó a grabar el momento y lo compartió en sus redes sociales, el hecho se hizo viral y muchos de los usuarios de TikTok comenzaron a platicar del tema ya que son pocos, al momento, en el servicio público que manejan este tipo de “comodidades”.

El clip fue subido a la cuenta de @gdiazaltamirano el cual sorprendido por la creatividad del chofer no dudó en promocionar el servicio, pero no pensaba que se volvería viral y recorrería varias partes del mundo, estamos conscientes que no todos podremos subirnos a ese vehículo, pero ya se tiene una idea para los encargados del transporte público.

¿Cómo funciona el servicio de wifi gratis en él mototaxi?

En sólo nueve segundos el joven que se subió el mototaxi logra explicar cómo funciona el sistema, además de que se puede a un costado del cartelito que tiene, los pasos a seguir para que puedes disfrutar de internet gratis durante el trayecto, y así ahorrarte datos.

Los pasos a seguir para que puedas disfrutar de internet gratis son cuatro, primero descargar la aplicación que dice el letrero, seguido escanear el código QR que te proporciona, acto seguir ingresar el nombre y contraseña, y dar aceptar para poder comenzar a utilizar el servicio que ofrece ese transporte.

El clip duro poco pero es contundente, con el título “Las motos en SJL ya están en otro nivel” inicia y nos muestras los datos que tienen en el asiento del piloto, además de un poco del momento en el que se encuentra en un recorrido por las calles de lima.

Al momento el video ya suma 1.6 millones de reproducciones, le ha gustado a cerca de 55 mil 600 usuarios, de los cuales lo han compartido en mil 884 ocasiones, en cuanto a los comentarios, sólo tiene 853 de los cuales te vamos a presentar algunos a continuación:

“Jajajaja eso para que ver que celular tienes y te roben” “la gente es mal pensada, es para que el pasajero vaya entretenido” “me conecto y me pongo a descargar videos en 4K” “Potencial mundial???” “ponle QR es más fácil” “ya ni el primera plus” entre otros, acá te dejamos el video para que lo cheques, igual podría salir una idea de negocios, uno nunca sabe.