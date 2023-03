Bad Buky: Imitador se hace viral por cantar Bad Bunny con música del Buki [Video]

Hasta hace unos meses sólo podíamos escuchar historias sobre un imitador de Marco Antonio Solís “El Buki” quien se hizo famoso por darle a las letras de Bad Bunny un giro romántico, ni más, ni menos que con la música del “Buki”, luego de varios meses en escena, ahora sabemos que no sólo son leyendas, ¡existe! Y a continuación te lo presentamos.

Todo comenzó en TikTok, usuarios de la plataforma comenzaron a subir video del imitador de Marco Antonio Solís con un toque extraño, las letras de las canciones no se parecía a las del artista, hasta que algún usuarios se percató que no sólo imitaba al “Buki” también le dio un giro a la música del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny.

Fue tal el éxito que tuvieron los videos aislados, que ahora la cuenta del artista ya se dio a conocer a nivel nacional, hasta puedes apreciar videos en los que fans del “Buki” aseguran, en forma de broma, no saber quién es el imitador.

¿Quién es el Bad Buki y por qué se hizo tan popular en redes sociales?

Sí le entras al perfil de TikTok @marcoantonioruiz_badbuky podrás descubrir al ahora famoso imitador, también tiene cuenta de Facebook y de YouTube, en ellas podrás conocer más del trabajo del imitador, el cual ha llegado a ser tan famoso que algunos de sus ahora fans ya le solicitaron armar un proyecto con canciones originales.

Cabe resaltar que el nombre del imitador, suponemos por lo que dice en su arroba, es Marco Antonio Ruiz aunque ya todos los conocen como el Bad Buky, al momento tiene en su cuenta de TikTok más 210 mil seguidores, y su contenido en redes le ha gustado a más de un millón de personas que lo han visto.

Algunas de las canciones que tiene en su repertorio son “Tu carcel” y “Si no te hubieras ido” que son temas del “Buki”, pero todo se pones interesante cuando comienzan los temas de Bad Bunny versión romántica como “Me porto bonito” del cual ya circulan algunos videos con la presentación del imitador.





@marcoantonioruiz_badbuky #ElBadBuky #live #fyp #parati #lol #MarcoAntonioRuiz #foryou #duet ♬ original sound - El Bad Buky

Marco Antonio Solís ya conoce al Bad Buki y ésta fue su opinión

En una conferencia de prensa que daba Marco Antonio Solís “El Buki” se le preguntó si estaba de acuerdo con la imitación de imitador conocido como “Bad Buky” ya que sus actuaciones comienzan a viralizarse y éstas fueron parte de las declaraciones del “Buki” a quien no le molesta tener un admirador.

“Esto que se hizo viral de la canción de él (Bad Bunny) fue muy bonito, a mí me dio mucha risa, me sorprendió también la imitación de la persona que lo hizo, bien, se ve que le dedico tiempo, muy atinado y los comentarios de las gente, ya sabes no finalmente se entiende una canción, una letra de Bad Bunny, me gustó” declaraciones del “Buki”.