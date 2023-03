Queman la lavadora de su casa y la manera como le dijeron a su mama se hizo viral [Video]

Imagina que te dejan en casa tus papás, primero para cuidarla y luego para que los ayudes a lavar la ropa en lo que ellos van a cumplir con otras tareas fuera del hogar, de repente te pones a lavar y en un descuido ¡quemas la lavadora! Eso fue lo que ocurrió en la historia que te vamos a contar a continuación, lo único “bueno” es que las jóvenes se lo tomaron con humor ¿y sus papás?

En una época donde todo se sube a redes sociales, cualquier cosa no importa que es, mientras agrade a los usuarios, siempre te podrás llevar un like junto a un lindo comentario, o al revés, algún reclamo acompañado por varios improperios, aunque eso ya no le molesta a los jóvenes, es más ni les preocupa.

El video dura sólo 29 segundos, pero eso bastó para que en redes sociales se deshicieran en elogios por la manera como las jóvenes que quemaron la lavadora le dieron la noticia a sus papás, aunque no creemos que tengan o tuvieran idea del lío en el que se metieron, ya déjense el regaño, ¡el gasto! Compra otra lavadora no será nada económico.

¿Cómo lograron quemar una lavadora? Sólo ellas lo sabrán ya que no mencionaron nadas más del incidente, sólo la llamada telefónica en la que dan la noticia a sus papás y no paran de reír y tampoco podríamos saber que le ocurrió a las jóvenes ya que no existe una parte dos del presente video.

Virales Bad Buky: Imitador se hace viral por cantar Bad Bunny con música del Buki [Video]

Después de quemar la lavadora del hogar, un par de jóvenes le dan a noticia a sus papás; no pararon de reír

El video que fue subido a la cuenta de TikTok @karolinaespns dura 28 segundos, y si te animas a entrar al perfil existen dos videos más que están relacionados con la quema de la lavadora, aunque no son tan virales como el primero.

El clip comienza con la foto de la lavadora, quemada por dentro y con la tapa rota; en él pone el texto “Mamá, se quemó la lavadora!” y ya en la imagen ponen como título “Yo: Y ahora cómo le decimos a mamá que se quemó la lavadora” y segundos después pasan a la toma donde una de las jóvenes está al teléfono con la mamá, ¿qué le dijo?

“Hola, ¿te acuerdas que me dijiste que hiciera agua de limón? Ah pues se quemó la lavadora” y se aventó una carcajada para continuar con el “hoy no comemos, pero tampoco lavamos porque se ¡quemó la lavadora!” para rematar con un “pero tenemos casa, ahora ¡no!” y ya no pudo continuar con la llamada ya que se caía de risa.

El clip ya suma 4.3 millones de reproducciones, le gustó a 564 mil usuarios de los cuales lo compartieron en 7 mil 515 ocasiones, y se pueden leer casi dos mil comentarios, algunos con preocupación y otros también dejando un poco de risas luego de ver las reacción de la joven al contar lo que ocurrió a su mamá.

Entre los comentarios que se tienen en la publicación están “Jajaja hoy no comemos, pero tampoco lavamos se quemó la lavadora” “A mí no me engañan esas risas son de nervios porque saben lo que les espera cuando llegue mamá” “Uno como mamá ve eso y se muere, porque se sabe que vale esfuerzo comprarse las cosas y como hijo piensas que es cualquier cosa” entre otros, pero aquí te dejamos el video para rías, llores o te enojes, tú decides.