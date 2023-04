Captan en video un supuesto duende en una construcción abandonada

Las redes sociales sirven como un enlace para los usuarios con muchas experiencias en las ciudades donde habitan, por ejemplo, los mejores restaurantes, zonas turísticas y otras aventuras que puedes disfrutar desde tu celular, además nos cuentas las tradicionales historias paranormales que a más de uno le ponen los “pelos de punta”.

La historia que te vamos a presentar ocurrió en la zona centro de Saltillo, Coahuila, un lugar donde se encuentra, según los que saben, la casa abandonada en la que supuestamente vivía una bruja, la cual dicen también es habitada por duendes ya que se puede ver dentro de la casa, algunos detales que nos harían pensar que alguien habita ahí.

Si éstas de vacaciones o tienes planes de visitar Saltillo, ésta podría ser una parada obligada si te gustas los eventos paranormales, la casa abandonada se encuentra en la calle Ramos Arizpe entre las calles de Allende e Hidalgo, en el centro de la ciudad, es ahí donde el tiktoker llamado @dondeirsaltillo se metió a grabar video del lugar, el cual hay que aceptarlo, se ve espeluznante.

¿Por qué se dice que en una casa en Saltillo vive un duende?

En el video que te vamos a mostrar en instantes se puede apreciar que la casa abandonada tiene por dentro varios espacios en los que se pueden apreciar unas escaleras pequeñas, además de que en la puerta de la vivienda, dicen, se puede ver la cara de la bruja que vivía en ese lugar, claro el video se grabó en el día, por si las dudas.

Entre las anécdotas que le platicaron al usuario de TikTok abundan las tradicionales historias en las que muchas personas han visto cosas en la casa, algunos jóvenes que salen de los bares o lugares de diversión en la zona se han topa con sucesos paranormales y fue así como la casa ya se hizo famosa en la zona, por lo que muchos curiosos la han visitado.

Algunos de los usuarios en el video aseguran que las escaleras miniatura han sido destruidas en varias ocasiones y la sorpresa llaga cuando ven que las vuelven a construir, por lo que eso también los pone a pensar si en realidad vive un duende en la casa abandona, aunque también haya muchos que dicen que sólo se trata de un proyecto arquitectónico.

Actualmente el video ya cuenta con 1.7 millones de reproducciones, le ha gustado a 66 mil 800 usuarios de TikTok, se ha compartido en mil 444 ocasiones y sólo cuenta con 314 comentarios, algunos de los cuales te vamos a presentar a continuación:

“Se suponía que era una obra de un artista urbano” “Son obras de arquitectura, igual vi un video hace años donde hicieron una mini pirámide” “No manches yo vivo en Saltillo” “ándale ve y me dices” “se nota la cara” “mi mamá me decía que eran de duendes cuando estaba peque” entre muchos comentarios más, pero mejor te dejamos el video para que será tú quien juzgue si se trata de la casa de un duende o no.