Elefanta aprendió a pelar plátanos ¡igual que las personas! Aquí la historia [Video]

Un estudio de Current Biology mostró cómo una elefanta logró aprender a pelar plátanos al ver como lo hacían sus cuidadores, tema que se ha vuelto viral y hasta existe un video, el cual fue grabado por los investigadores que se encargaron de dar fe de la hazaña de esta animal que vive en el zoológico de Berlín, Alemania.

El nombre de la elefanta es Pang Pha y además de pelar plátanos con su trompar, también tiene otro detalle especial, ¡es melindrosa! Como dijeran en México, sólo come plátanos amarillos o con algunas manches oscuras, hasta verdes, pero plátanos que están muy maduros no se los come, todo de acuerdo a la investigación que puede leer en el siguiente link.

De acuerdo a declaraciones del investigar Michael Brecht el comportamiento de la elefanta no es algo usual ya que podría combinar muchos factores “habilidad, velocidad, individualidad y una posible inspiración en los humanos, más que un único elemento conductual”, es decir, la elefanta lo aprendió no lo trae en su genética.

Continuando con el estudio los investigadores llegaron a la conclusión, pese a que se dice que los elefantes no está preparados para pelar un plátano, que gracias a ésta experiencia se puede decir que éstos mamíferos “tienen sorprendentes capacidades cognitivas y de manipulación”, lo que no tienen claro es el por qué la elefanta adquirió ésta técnica.

Además de pela plátanos, la elefanta tiene otras cualidades, bastante peculiares

De acuerdo a ésta experiencia los investigadores platicaron que la elefanta podría interpretar los gestos humanos, hasta podrían clasificar a las personas por grupos étnicos, pero ya aprender a pelar plátanos es algo único en ésta elefanta ya que son comportamientos complejos de manipulación de los humanos.

Y esto por supuesto que genera más incógnitas en la comunidad científica, por ejemplo ¿estos hábitos se podrán transmitir normalmente entre familias de paquidermos? Por tal motivo ahora los estudios comienzan a enfocarse en el comportamiento que les permite su trompa, además de que se piensa que su conducta está determinada por la experiencia.

Otro dato curioso de Pang Pha es que a la hora de pelar el plátano tiene que estar a solas, que no esté nadie cerca de ella, es así como con su trompa comienza a pelar el plátano, primero los parte a la mitad y seguido se lo come.

El video que les vamos a presentar está en YouTube y te muestran cómo es el proceso para pelar plátanos de la elefanta y cómo los plátanos más maduros se los come, mientras que los plátanos verdes y amarillos, se toma el tiempo de pelarlos para comérselo, cabe señalar que se ve muy extraño, pero tierno, aquí te dejamos el clip.