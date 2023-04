¡De vendedor callejero a TikToker! Te contamos la historia de Abraham Villa [Video]

En la vida las historias de superación personal son las que nos motivan a luchar por nuestros sueños, a seguir pedaleando pese a todas las adversidades, antes las veías en televisión o en el cine, ahora las puedes ver en las redes sociales, muchos Influencers nos presentan el camino que siguieron para lograr el éxito.

Así fue la historia de Abraham Villa quien salió a la calle a trabajar para poder mejorar la economía de su casa y conforme paso el tiempo le apostó a las redes sociales y paso a paso fue ganado terreno hasta llegar a ser un Influencer destacado a nivel nacional, sus publicaciones no bajan, en su mayoría, del millón de reproducciones.

Todo comenzó con un video que subió a su cuenta de TikTok @soyabrahamvilla en el que agradece a todos sus seguidores por el apoyo que le dan desde que abrió su cuenta, pero no todo fue alegría al principio, para llegar hasta donde está el camino fue duro, llenos de obstáculos y muchas veces la palabra renunciar cruzo por sus pensamientos.

¿Por qué te presentamos ésta historia? Simple, si bien no es la única que existe ya que puede ver en casa a las personas que se encargan de mantener el hogar y esos, son los héroes que muchas veces no reconocemos, pero detrás de esas historias se encuentra el sacrificio, los desencuentros, el rechazo, tropiezos y todo lo necesario para aprender en la vida.

Recuerda que siempre habrá problemas, situaciones que resolver, pero lo importantes es no dejar a avanzar aunque sea poco a poquito, esa es la historia que nos platica el TikToker mexicano, el cual comenzó limpiando parabrisas en la calle y ahora sube videos preparando postres para vender.

De vendedor callejero a famoso TikToker

El video que al momento ya alcanzó cuenta con 3 millones de reproducciones y no es el que más vistas tiene, pero fue el momento en el que festejaba por alcanza el millón de seguidores a su cuenta y subía el siguiente mensaje “empecé vendiendo chocolates y limpiando vidrios para saca para comer mi hermanita y yo” y de ahí comienza la historia que dura un minuto 28 segundos.

Al momento le ha gustado a casi 270 mil usuarios, se ha compartido en 709 ocasiones y le han escrito casi 6 mil comentarios, en lo que refiere a la cuenta el joven ya superó el millón de seguidores y sus publicaciones son muy virales, sin duda un caso que te ayudará a no perder la motivación cuando vas comenzando cualquier proyecto de vida.

Entre los comentarios que tiene el video te presentamos algunos “tienes un ángel tan grande yo te súper admiro” “Así se hace no se crean de los que no lucha siempre Dios nos ayuda” “Este chico lo vi luchar, darse las maneras de salir adelante” y muchos comentarios más, aquí te dejamos el video que sin duda te motivará a no dejar tus sueños pese a los problemas que puedas tener.