Vas a la playa ¿sólo a nadar? No estás a la moda, familia se arma su comedor en la arena [Video]

En plena inflación ahorrar se vuelve una tarea diaria y hasta en las vacaciones la puedes aplicar, no es necesario acabarse el dinero cuando sales de casa a visitar otras ciudades o te vas a playa a pasarte un rato agradable, por ejemplo, la familia que te vamos a presentar a continuación se armó su propio comedor en la arena para ahorrase la renta de la mesa.

Lo que no podemos negar es que la creatividad de los mexicanos no tiene límites, en cuestión de minutos se armaron el lugar para estar mientras se metía a la playa, ya que no quisieron renta mesas y las sillas, prefirieron parar un rato agradable en familia y de paso se ahorraron unos pesos que podrían servirles después.

De acuerdo al clip la familia se fue de vacaciones a Ixtapa Zihuatanejo, y cuando se enteraron de los precios para rentar sillas y mesas, mejor se pusieron manos a la obra y construyeron su propio espacio en la arena, hasta pala ocuparon, eso sí, el comedor no se podía ver tan sencillo, por lo que le pusieron un mantel blanco.

El video que dura sólo 32 segundos ya alcanzo más de 20 millones de reproducciones, le ha gustado a dos millones de personas, lo han compartido más de 45 mil ocasiones y los comentarios no se hicieron esperar, de los más de cuatro mil 500 mensajes te vamos a presentar algunos.

“Las escaleras ya fueron avaricia” “Los multan por una normativa que se inventaron los de la playa XD” “Sube la marea” “el dueño de las mesas… voy a rentar palas a 399” “en la noche proceden a construir su cuarto para ahorrar también”, como puedes leer, los usuarios se divirtieron con el momento.

Familia construye comedor en la playa, ¿cómo lo hizo?

El video inicia con un señor vestido de azul con una pala y el texto debajo “encontramos a esta familia en Ixtapa” conforme pasan los segundo se ve a todo la familia cavando lo que parecía un círculo con y un montículo de arena al centro.

Fueron pasando los segundos y le fuimos tomando forma a la construcción, en el siguiente mensaje del video se lee “las mesas aquí las rentan en 400 pesos pero con una pala #Trupper ¡ellos mismos construyeron su mesa y su sala!”

Acto seguido, ves como todos los miembros de la familia que no le piden nada a un albañil, construyeron hasta las escaleras para bajar a sentarse, junto a otro mensaje “aquí todos cooperan porque como dicen ellos el que no ayude no se sienta”, ya con la construcción terminada, la familia se sentó y al final del video leemos el mensaje “¡los mexicanos no conquistamos el mundo por que no queremos!”