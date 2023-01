¡Qué valor! Engaña a su pareja en plena fiesta de fin de año, el karma le llegó enseguida [Video]

En la actualidad se perdió el pudor en las parejas, en cuanto a infidelidades se trata, en una fiesta de fin de año un joven fue sorprendido en pleno engaño durante el festejo, y todo quedó grabado ya que estaban siendo transmitidos en vivo por la cuenta @djbetolasvegas así que el joven no se podrá zafar tan fácil, más cuando su pareja se dio cuenta que la cambio por otras.

Sí, leíste bien, por otras mujeres ya que no sólo fue la que se acercó, fue un par de jóvenes que al verlo se le acercaron y trataron de ponerse a bailar con él, lo lograron, pero el cinismo del joven tuvo su castigo ya que su pareja al ver que bailaba con otras, cuando quiso regresar se topó con el frío de su indiferencia.

Cabe señalar que el video se posteo en otro cuenta de TikTok @simplyy_emyy quien le agregó el texto “entonces, quien está despierto a las 2 am viendo a este par de rompe hogares”, en cuanto veas el clip entenderás el porqué del texto ya que las dos jóvenes fueron muy obvias a la hora de querer darle baje a la señora.

El video ya rebasó las 3 millones de reproducciones, se ha compartido más de 12 mil veces, alcanzó casi los 7 mil 700 comentarios y le gusto a más de 241 mil personas, es decir, esta joven ya fue quemado de una forma bastante evidente, de la cual podríamos asegurar que no se va a salvar.

Doble Vía ¡Cínico! Sorprende a su esposo con la amante en su carro, esta fue la reacción [Video]

Entre los comentarios, los usuarios de TikTok mostraron su descontento con la actitud del muchacho “We no hagas cosas que no quieras que te hagan” “lo peor que hay karma y cuando ellas tengan pareja todo se devuelve” “ella se dio cuenta porque le empuja la mano cuando intenta abrazarla de nuevo” “la neta si yo fuera la señora me voy de ahí en fa!!!”

Sorprenden a joven siendo infiel en fiesta de fin de año

El clip que dura cerca de 1 minuto con 52 segundos inicia con el texto antes citado mientras ves a la pareja bailando, el joven vestido de playera blanca con pantalón negro abrazo a una mujer que va vestida con chamarra azul y blusa rosada, también con pantalón oscuro.

Junto a ellos están un par de jóvenes, una lleva una gorra blanca y lentes, que fue la primera que se acercó al tipo, y junto a su amiga comenzaron a bailarle, acto seguido lo jalaron para que bailara con ellas, petición que el joven acepto y sin pudor alguno se puso a bailar con ellas.

Lo que no se dio cuenta fue que su pareja notó cómo bailaba con las dos jóvenes y mejor se volteó, cuando el sujeto termina de bailar, las jóvenes burlonas señalan que su pareja se dio cuenta y estaba enojada, ¿qué hubieras echo? Te dejamos el video para que saque conclusiones.