¡La tóxica le dicen! Mujer encierra a su novio en la casa por temor que se lo bajen [Video]

Para terminar el año no podemos dejarte sin una nota viral, de esas que te van a sacar una sonrisa, ¿cómo te sentirías si tu novia te prohíbe salir? Eso le pasó justo a un señor que no lo dejaba salir de su casa porque su pareja tenía miedo que sus vecinas se lo fueran a robar, es decir que le aplicaran el tradicional “baje” o ponerle los cuernos.

Mientras estaban en una entrevistar con el encargado de la cuenta de TikTok @icefire_oficial una mujer perdió el pudor y aceptó que no dejaba salir de la casa a su novio por temor a que sus vecinas se lo fueran bajar, otro nivel de relación tóxica “desbloqueado”.

Lo que te podría sorprender no es la prohibición que le aplica la novia a su pareja sino la seria de piropos que no dejan duda que está perdidamente enamorada del señor, por ejemplo asegura que su pareja es muy “guapa” “está tallado por los dioses” eso podría ser la razón por la cual tiene miedo de dejarlo salir de casa.

Además, asegura la señora que para ella es dormir con el mismísimo ¡Brad Pitt! Por ese motivo lo tiene prácticamente en cautiverio ya que tiene miedo que las vecinas, por la supuesta envidia que le tienen, lo intenten conquistar.

Señora no deja salir a su novio por temor a que se “bajen” sus vecinas

El video que se posteó en la cuenta de TikTok @icefire_oficial es largo y está dividido en varios clips, pero el que nos llamó la atención fue el que precisamente se trata de la señora que no deja salir a su pareja de la casa, video que ya superó las 19 millones de reproducciones en dicha plataforma de contenidos.

No es único clip que te podría interesar, existen otros títulos como: me novia trabaja y yo me dedico a limpiar la casa, no me deja tener amigas, no me deja tener celular, no le hablen a mi novia y todas me tienen envidia; esto no sería un problema si la pareja así lo decide, nada de malo tiene que los hombres ayuden o realicen las labores del hogar.

Al momento el video como te mencionamos está a punto de llegar a las 20 millones de reproducciones, le ha gustado a más de 1 millón de usuarios y suma más de 18 mil comentarios, de los cuales ya te podrás imaginar la carrilla que le tiran el señor que no puede salir de su casa por temor a que su novia se enoje.

Te van algunos de los comentarios que podrías leer en el clip “envidio a la señora por tener un novio tan guapo, supera a Brad Pitt” “Tranquilo señor ya vamos a iniciar la operación rescate” “Me aterra pensar que todo lo que dicen es en serio” “pestañea dos veces si necesitas ayuda” entre otros más; pero mejor velo y saca tus conclusiones.