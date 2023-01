¡Como bulto! Mujer carga a su novio; estaba perdido de borracho [Video]

Dicen que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, pero ¿cómo te das cuenta que la pareja con la que estás es la ideal? Eso no lo podemos contestar con certeza, ya que cada persona tienes su prioridades, pero en el siguiente video que te vamos a presentar la joven que cargo a su novio todo borracho, se ganó varios puntos.

Esperemos que el novio no lo haga seguido, pero lo que destacamos es la actitud de su novia, quien se rifó y sin pensarlo, ayudó al joven para que no se quedara tirado en la calle, podría ser un detalle importante, si lo traducimos como el “nunca te dejará solo” en la buenas y en las malas.

Podemos destacar y te retamos a que preguntes entre tus conocidas, sí alguna se atrevería a cargar a su pareja en la calle y en ese estaba de ebriedad en el que ya no se puede mover a placer el cuerpo, simplemente las piernas, dejaron de responder, ya nos platicas que te contestan, entendemos que todo depende del nivel de amor que exista en la pareja.

También debemos contar que la joven ni se inmuto a la hora de cargarlo, lo hace ver tan simple, que muchos podrías pensar que es sencillo cargar a alguien así, pero no es cierto, haz de cuenta que te tienes que echar a la espalda cerca de 70 kilos, ella solita sin ayuda y de un solo jalón, eso se ganó el respeto de los usuarios.

El video se subió en la cuenta de TikTok @marcos10gf el clip dura sólo 11 segundos, pero son los suficiente para ver a la joven cargando a su pareja en la calle, luego de festejar con intensidad esa noche, que será sin duda inolvidable.

Mujer carga a su novio que estaba perdido de borracho ¿cómo lo hizo?

El video inicia con la frase “y darías la vida por tu pareja” seguido de cinco corazones, es en ese momento cuando ves a la joven sosteniendo a su pareja y doblando las rodillas en haciendo la postura para levantarlo, luego sin pestañear su lo subió a la espalda y se lo llevó, cabe señalar que el joven estaba literalmente perdido de borracho, por tal motivo no podía caminar.

Al momento el clip ya suma más de 3 millones de reproducciones, le ha gusta a más de 140 mil usuarios de TikTok y lo han compartido en 18 mil ocasiones, además de los más de 3 mil comentarios que tiene, entre los cuales se destaca el ¡poder del amor!

“Esas mujeres valen muchísimo y hay pocas y es un verdadero amor bendiciones” “Yo soy así y me dejaron x otra, pero no importa, no voy a cambiar para que se acuerden de mí” “Sólo un amor correspondido lo hará” fueron parte de los comentarios, pero ya no te vamos a hacer esperar, aquí te presentamos el video.