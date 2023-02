Joven enseña en TikTok cómo sacar peluches de una máquina, ¡con la mano! [Video]

Si eres de los que ha dejado muchos pesos invertidos en la máquina para tratar de ganarte un peluche y no lo has logrado, te vas a ir para atrás cuando veas el video de un joven que quitado de la pena vio la oportunidad y con la mano se puso a sacar varios peluches de la máquina, hasta el momento que fue descubierto.

Lo que estamos seguros que esto no se debe hacer, porque estarías robando los peluches ya que la idea es que metas tu moneda y con el aparato que está dentro de la máquina intentes sacar los muñecos, pero como en toda travesura juvenil, las consecuencias no se miden y menos cuando el video que subiste a tu red social se hizo viral.

Muchos podrán verlo como una hazaña, pero se les olvida que también pudo existir un accidente ya que se puede observar en el video que uno de los plásticos que evita que los muñecos se caigan de la base de máquina ya no está, no sabemos si se rompió o simplemente lo quitaron, pero eso no detuvo al joven intrépido.

Cabe señalar que todo comenzó con un reto de los amigos que lo acompañaban, el clásico “¿puedes o de da miedo?” Nunca falla si quieres retar a cualquier joven que busque impresionar a su grupo de amistades, sin importar las consecuencias que pueda tener el reto, es así como en TikTok muchos niños y adolescentes se han metido en problemas.

En esta ocasión todo queda en una travesura, el video se corta antes de saber si se llevaron los muñecos de peluche o los regresaron, así que podemos tomarlo como una broma y resaltar la elasticidad y pericia del joven que logró sacar varios peluches.

¿Cómo le hizo para sacar varios muñecos de peluche de la máquina?

El video fue compartido en la cuenta de TikTok @fer_srg suponemos que fue él quien lo posteó se ve como un joven impulsado por sus amigos, se da cuenta que podría sacar peluches de la máquina dispensadora ya que le faltaba un pedazo al plástico que rodeaba a los muñecos.

El clip dura 20 segundos e inician con la discusión entre ellos y el joven que se anima dice “no llegó” mientras otro de su amigos les dijo que “sí” y en ese momento comienzan a sacar los peluches, logramos contar como tres en lo que dijeron que ya se habían dado cuenta de lo que hacían, por lo que rápido se paró del suelo y en ese momento termina el clip.

Al momento el post cuenta con 5.2 millones de reproducciones, le gustado a más de 500 mil usuarios, se compartido más de 15 mil veces y cuenta con más de 2 mil comentarios, entre los que podemos destacar están:

“En honor a todos los que hemos vivido estafados de esa máquina” “Yo saqué ese balón en 5 pesos” “Eso es por todos los soldados que caímos en esa tranza” “A eso le llamo economizar, no le veo lo malo” “Esos momento donde disfrutar ver a los de seguridad” “Para un tranza… existe otro!” Ahora te presentamos el video para que saques tus conclusiones.