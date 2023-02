Trató de secar su ropa y terminó congelada; todo ocurrió en la sierra de Durango [Video]

Insistimos que las redes sociales nos llevan a lugares que nunca pensamos que podrían existir, situaciones que tampoco son tan comunes, para algunos, en otros caso son el pan de cada día; lo seguro es que la experiencia de éste joven que te vamos a platicar no le vuelve pasar y sentimos que todos nos iríamos con la finta si estuviéramos en la sierra.

El dueño de la cuenta de TikTok, la red social de moda en la que se publican éste tipo de situaciones, es Santiago Papasquiaro un joven que compartió su experiencia recorriendo la sierra de Durango, lo cómico y así fue como lo tomó fue cuando lavó su ropa y la deja secando para que tuviera algo limpio que ponerse, pero no le salió como esperaba.

Todo ocurrió cuando ya iba a guardar sus cosas para comenzar su viaje a Saltillo, pero creemos que su viaje se habrá atrasado un par de horas, en lo que se descongelaba ¡toda su ropa! Lejos de enojarse con la situación, el joven sólo se rió y fue a quitar su ropa de la reja donde la dejó.

¿Qué lección nos puede dejar la experiencia de Santiago? Aunque parece simple, no lo es, si algún día viajas a zonas montañosas o lugares muy fríos si sientes el sol y quieres secar algo, no será lo más pertinentes ya que si checas el video, el cual te pondremos a contonuación, puedes ver como el joven saca vapor por la boca, señal que pese al sol el clima en el lugar no es cálido.

¿Cómo se le congelo la ropa al joven que visitaba la sierra de Durango?





@hectoraparicio16 compartió su recorrido por la zona montañosa en su cuenta de TikTok, podrás apreciar además de su momento chusco, otras experiencias que vivió en la montaña, pero no podemas hacer a un lado el momento en el que levantó su chamarra toda congelada y ver, ademásde su sorpresa, la sonrisa en su rostro.

El video comenzó con él platicando entre risas “ayer lavé mi ropa para irme bien cambiadito a Saltillo” le pidió a un acompañante que le sostuviera la cámara porque se disponía a doblarla y en ese momento se acerco a la malla donde la puso para que se secara.

Acto seguido tomó su chamarra la cual estaba totalmente congelada, a las risas la mostró en el video y trató de doblarla, puedes escuchar el crujir de la prenda y las risas de su amigo, mientras intenta doblarla.

El clip dura casi un minuto y ya llegó a más de un millón de reproducciones, le ha gustado a casi 200 mil usuarios de los cuales han comentado casi 4 mil y se ha compartido en más de 9 mil ocasiones, claro, no podemos dejar a un lado los comentarios que en su mayoría fueron para tirarle carrilla.

“¿Qué suavizante usas para ese acabado crocante?” “La primera pensé que era cecina de Yecapixtla” “Hay que echarle suavisol” “Y ya está seca, digo, una cosa es fría y otra seca” “jajajaja pensé que era cecina” “Está como para comercial se suavitel de tan suave que se siente y se escucha”, algunos de los comentarios, pero acá te dejamos el clip para que lo cheques.