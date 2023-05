Influencer Hasbulla, ¡arrestado! Estuvo involucrado en un incidente de tránsito [Video]

En Rusia el influencer Hasbulla fue detenido por las autoridades debido a que se vio involucrado en un incidente de tránsito, eso muestra que no importa que tan famoso seas, existen países que no te dejarán pasar las faltas por ser una estrella de las redes sociales, pero, por qué lo detuvieron, aquí te contamos.

Hasbulla es un influencer de origen ruso, oriundo de Dagustán, se hizo famoso por sus videos en redes sociales posteando sus lujos y excentricidades en redes sociales, cabe señalar que padece el síndrome conocido como acondroplasia razón por la cual aparenta ser un niño, pero tiene ya 20 años de edad.

Puedes leer también: Albañilería: trabajo fuerte que requiere habilidad matemática

Cabe señalar que la red social en la que es más famoso el ruso se trata de Instagram en la cual suma cerca de 8.6 millones de seguidores, mientras que en Twitter ya alcanzó los 400 mil seguidores, en ambas su cuenta ya está verificada, aunque eso no evitó que fueron sancionado por no respetar la leyes de tránsito.

¿Qué es la acondroplasia?

Antes de presentarte el video en el que supuestamente fue detenido el influencer te contamos que la acondroplasia es un grupo de trastornos que se denominan condrodistrofias u osteocondrodisplasias, son poco frecuentes y causan problemas en el desarrollo de los huesos, cartílago y tejido conectivo en la persona que lo padece, es por eso que el influencer pare niño, pese a tener 20 años de edad.

Doble Vía Chilin y Pikin tienen más de 5 millones de suscriptores en redes; sus historias

¿Por qué detuvieron al influencer Hasbulla en Rusia?

Todo comenzó con varias publicaciones en redes sociales en las que se pedía la liberación del influencer Hasbulla quien supuestamente habría sido detenido en la ciudad de Daguetán, Rusia, todo provocado por un incidente de tránsito, el cual habría sido un choque en una de las calles de la ciudad.

Enseguida te vamos a presentar el video que desató la polémica, pero tenemos nuestras dudas, ya que se ve al influencer organizando en la calle lo que sería un “concurso” de habilidades de manejo, acto seguido se ve el vehículo en el que iba con una golpe en la parte de las puestas del lado izquierdo.

Tras enseñar el golpe el video corta imagen y pasa al Hasbulla junto varios de sus amigos formados en lo que parece una oficina, todos serios viendo hacia el frente, lo que nos causa dudas es cómo se filtró el video y porque la habitación se ve vacía, lo que es una realidad es que ese video ya se hizo viral, al grado de que muchos seguidores exigen la “liberación” del influencer.





Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan - an incident that led to their arrest



🎥 MVD Dagestan pic.twitter.com/yEhq69Q6VF — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023





Lo que sí podemos confirmar es que el influencer tomó con mucho humor su “arresto” en Rusia ya que ha posteado en su cuenta de Twitter varios memes en donde se burla de la situación que se presentó a inicios de ésta semana.