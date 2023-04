¡Es una pocilga! Tik Toker critica a Xalapa y la tunden en redes [Video]

No cabe duda que muchas veces el contar con las redes sociales lejos de ser un espacio para comunicar ideas o pensamientos importantes, cosas divertidas o alguna queja relevantes, los usuarios las ocupan para mostrar su frustación o enojos, muchas la mayoría infundados o sólo berrinches, te presentamos la historia de la que bien se pudiera llamar “lady bolsa”.

Xalapa es una ciudad de las más bonitas del país, pero de acuerdo a la TikTokes Pau Guzes es “una pocilga” así lo mencionó en un video en vivo en sus redes sociales, el cual fue retomado por la usuaria @amusicalfish en la que presenta cómo la dueña de una cuenta que dice en su perfil, realiza reseñas de restaurantes y vende productos de belleza.

Con más de 280 mil seguidores en su cuenta de TikTok @pauguzess la “influencer” subió un video en el cual se queja amargamente de su visita a Xalapa, en la cual comentó que visitó un par de antros de la capital y fue gracias a que vio que su bolsa de “diseñador” se rompió, se le ocurrió de la manera más burda y banal, quejarse de la ciudad, esto fue parte de lo que dijo:

“Como si no hubiera sido suficiente del lindo fin de semana que tenía, me vengo dando cuenta que mi bolsa Saint Laurent está rota, está marcada, no se le quita, vengo de llevarla con uno expertos en piel, no se le quita, entonces mi bolsa prácticamente ya no sirve por ir a esa perra pocilga, amigos no vayan a Xalapa”

Que va a pasar con la bolsa que se le rompió a la TikToker enfurecida con Xalapa

Acto seguido, tras mencionar el problema que tuvo con su bolsa y la noticia que no se puede reparar, optó por criticar un par de negocios que se ubican en Xalapa, además de sentenciar que vendería su bolsa, porque no se iba a quedar con algo roto que no le sirve, aquí te dejamos el resto de sus comentarios:

“Neta no debí salir de casa de mis papás, neta no vayan a República es un asco, no vayan a la otra pocilga que no me acuerdo como se llama, el Mezontle, ¡Ay que asco! Eso me pasa por estúpida por ir a ese meson y voy a vender mi bolsa porque no me voy a quedar esta bolsa y díganme como quieran, no me voy a quedar esta bolsa rota”

Para finalizar, en el video puedes ver el anuncio de la bolsa, que dice “La subasto! Díganme cuánto ofrecen” y mostró el artículo; lo que no se pudo evitar fue la reacción de los usuarios que no dejaron escapar los comentarios sarcásticos, además de criticar a la “influencer” por no saber si quiera, pronunciar el nombre de la marca de su bolsa, aquí te dejamos algunos:

“K no se supone que ella tiene para comprar esa de nuevo y muchas más??” “No se supone que su empresa empezó aquí en Xalapa???” “Lady Pocilga” “no entiendo por qué tiene que subastarla si tiene tanto dinero pues que la tira a la basura, pero obvio el barrio quiere sacarlo algo de dinero” y muchos comentarios más, sabemos que quieres ver el video por eso te lo dejamos para lo cheques.