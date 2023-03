¡Cuidado con el BORG! Nueva tendencia en TikTok que pone en peligro a los jóvenes [Video]

Sin duda todos los días en las redes sociales se aprende algo, ya sean cosas que sirvan o temas que al ser tan inservibles se nos olvidan en unas horas, pero existen otro tipo de tutoriales que lejos de ayudar sólo te puede poner el peligro, ese es el caso de la bebida que ya se hizo viral y está poniendo en peligro a los jóvenes el BORG.

Cabe resaltar que el BORG no es una palabra, son siglas que en inglés significan Black Out Rage Gallon, que en español significa el Galón del Apagón de la Ira, lo sabemos en español muchas traducciones pierden sentido por el contexto en el que se dan, lo que no debe perder sentido es que en resumidas cuentas es un GALÓN de alcohol el que se están tomando.

Al momento ésta tendencia la puedes encontrar en fiestas que se organizan en Estados Unidos, si pones el buscador de TikTok y le das a las siglas BORG te van a dan muchísimos resultados, la mayoría virales, en los que se muestran las diferentes formar de preparar la bebida y el orgullo que sienten los jóvenes al cumplir con el reto.

Lo que no saben o creemos que no saben, es que tanto alcohol en su cuerpo no es para nada bueno, por eso es el llamado Black out o pérdida del conocimiento, es cuando tu sistema “se apaga” porque tuvo un problema, de ahí es cuando vienen las llamadas lagunas mentales, es decir, no recuerda nada de lo que hiciste en la fiesta.

Al momento si pones en el buscador el #Borg te vas a topar con más de 90 millones de videos que van desde jóvenes disfrutando la fiesta con su galón, algunos te dirán cómo preparar la bebida y por increíble que parezca, nos encontramos videos de jóvenes en el hospital que presumen su “logro” queda noqueados luego de terminar su BORG.

¿Qué es el BORG y por qué es tan peligroso para él cuerpo?

El BORG es una bebida que se hizo famosa, primero porque se utiliza en envase de un galón para prepararle, ya depende de las persona los porcentajes que le pones de agua, bebidas alcohólicas, electrolitos y saborizantes, con esa receta el único obstáculo sería la creatividad de la persona.

También la bebida tomó popularidad gracias a que los jóvenes la utilizan para ponerle diferentes nombres asociados con BORG, por ejemplo, “Ratting Borg” “Certfied Loved Borg” “Bitch I’m Borg” “Merry Borgmas” entre muchos nombres más, que ponen a prueba la creatividad de la juventud, que al momento, sólo se utiliza en Estados Unidos.

Te damos un ejemplo de lo peligroso que podrías ser el BORG, en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos tuvo que llamar a los servicios de emergencia debido a que una fiesta masiva tuvieron que llamar a 28 ambulancias para atender a los jóvenes que tuvieron problemas al ingerir ésta bebida, por lo que también han emitido una alerta para evitar el consumo de la bebida.