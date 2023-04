¿Se le acabó la fama? Abuchean a Yeri Mua durante concurso de belleza [Video]

Para bien o para mal, Yeri Mua sigue generando contenido, en ocasiones involuntario ya que sólo es cuestión de que la influencer veracruzana se pare un lugar y todos los reflectores la iluminan, por ejemplo, su reciente participación en un concurso de belleza en la localidad de Los Tigres, en el municipio de Juan Rodríguez Clara.

Fue la misma influencer quien en sus redes sociales compartió el video en el que se encuentran felicitando a las participantes que estaba en la tarima y se escucha el momento justo cuando comienzan los abucheos para ella, aunque no se ve si contesto algo, lo que podemos confirmar es que la infuencer sabe del negocio y ella también posteo el clip.

Lo que es claro es que la veracruzana genera muchas muestras de afecto de sus fan, en donde se pare, pero junto a esas muestras de cariño también se dejan sentir las críticas, los insultos y las ganas de los usuarios de sacarle por lo menos un coraje a la influencer, pero al momento ha sabido “manejar” todas las opiniones.

¿Por qué abuchearon a Yeri Mua en certamen de belleza en Los Tigres, Veracruz?

De acuerdo al video, que no solo fue posteado en las redes sociales de Yeri Mua, se ve a la influencer en la tarima felicitando a las participantes del concurso de belleza y acto seguido puedes escuchar los abucheos en cierto sector del público que asistió al certamen, y eso desató nuevamente muchísimos comentarios.

Virales ¡Mi México mágico! Te presentamos la casa al revés, parece Minecraft [Video]

Por ejemplo, en la cuenta de Facebook de Yeri Mua tan sólo el video alcanzó 54 mil reaciones, dos mil comentarios y se ha compartido en 415 ocasiones, el video viene acompaña por el texto “me abuchearon en el evento de ayer” y dos emojis, una llorando junto a otro enojado, el chiste es que la veracruzana sabe lidiar con el “hate” de los usuarios.

En el video la influencer felicitaba a las participantes “al final de cuentas todas son unas reinas, esto es una reflejo de las personas que no tiene que ser. Así que gracias a todos los que pudieron venir, felicidades a la reina… Felicidades para las cuatro, porque las cuatro ganaron” parte del discurso que es muestra en el video.

Cabe señalar que junto al video también está como comentario principal la explicación de la Influencer quien aseguró que los abucheos no van para ella, aquí te dejamos el mensaje que pone en su Facebook Yeri Mua

“No me abucheaban a mi en realidad le gritaron a La Niña que ganó del distintivo rosa por que no ganó la otra niña y como yo elegí a la ganadora no soportaron lo que si es cierto es que eran las dos unas niñas de 16 años y ambas se veían hermosas y ninguna merecía ser tratada así, por eso me ven regañando al público”, puntualizó.

Aquí te dejamos el video justo en el momento de los abucheos, para que cheques si fueron para ella o para alguna de las candidatas, además si te lees algunos de los comentarios que hay en dicha publicación te darás cuenta que tantos sus fans como sus “haters” son muy variados.